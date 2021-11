La segunda adjudicataria del pabellón de Xixona pide subir los costes para asumir la obra

La única empresa que queda para construir el pabellón deportivo de Xixona pide actualizar el coste de esta obra, a la que ha renunciado la mercantil que quedó en primer lugar por el encarecimiento de los materiales. Una obra ya polémica por su alto coste, 4 millones de euros, que así se verían incrementados.

La firma ASCH remitió el pasado 28 de octubre un escrito al Ayuntamiento en el que solicita la revisión de los precios, aunque sin llegar a negarse a asumir el contrato, según informó la alcaldesa Isabel López (PSOE). Además, la mercantil respalda esta petición en la existencia de jurisprudencia continuada del Tribunal Supremo al respecto.

Ante esta situación, la primera edil anunció que primero hay que llevar a pleno la licitación a esta empresa, algo que se llevará a cabo en las próximas semanas, y una vez se formalice el contrato, se revisará «todo lo que se pueda», destacando la jurisprudencia respalda incrementar el coste de un proyecto que se sacó a concurso en 2018, por lo que algunos precios están desfasados.

Del mismo modo López anunció que a la mercantil que quedó en primer lugar y a quien se adjudicó la obra en el pleno de septiembre con los votos de PSOE y Cs, Doalco, se le va a reclamar el pago del 3% del proyecto por renunciar al contrato, es decir unos 120.000 euros, tal y como estipula la ley para estos casos. La mercantil no presentó la documentación requerida para la firma de la licitación y comunicó su desistimiento por la imposibilidad de mantener el precio ofertado por la subida de los costes. Y López señaló que la segunda empresa se expone a una reclamación similar si tampoco formaliza el contrato.

De cualquier forma, la primera edil apuntó que en el caso de que la segunda mercantil tampoco presentara la documentación necesaria para firmar el contrato tras el pleno de adjudicación, no sería necesario reiniciar el concurso de licitación, proceso que se alargaría durante meses. López señaló que existe la posibilidad de llevar a cabo la licitación a través de un negociado sin publicidad que agilizaría la tramitación, agregando que ya hay varias empresas interesadas en llevar a cabo el proyecto en base al actual pliego de condiciones.

Por su parte desde Compromís lamentaron «la cabezonería y obstinación de este equipo de gobierno en este proyecto de pabellón, que cada día que pasa está más claro que será el gran fracaso de PSOE y Cs de Xixona. Desde Compromís hemos defendido desde el primer día que queremos un pabellón para Xixona, pero no este proyecto que no cuenta con el consenso del pueblo ni por este precio. Precisamente el precio, si ya nos parecía inasumible para las arcas del Ayuntamiento ese gasto de más de 4 millones, ahora la empresa, debido al alza desorbitada de los precios de los materiales de construcción a escala mundial, reclama más dinero para hacer la obra», preguntándose «hasta dónde está dispuesto a asumir PSOE y Cs, cinco millones, seis millones, siete millones». Por ello instan a abandonar este «proyecto faraónico», recordando que la Ley de Contratos con el Sector Público no contempla el aumento de precio al que hace referencia la segunda mercantil en su escrito.

El pabellón que se proyecta entre el Polideportivo y el Centro de Salud cuenta con 5.177 metros cuadrados y estará dividido en tres plantas, con dos pistas y capacidad para 554 espectadores. Y durante el presente mandato ha permanecido paralizado hasta que la entrada en el gobierno de Cs ha permitido reactivar su licitación.