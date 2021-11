El Campello impone 26 multas en una campaña para el correcto uso del patinete y la bicicleta

El objetivo, anunciado, era vigilar la circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal en los lugares en que pudieran interferir en el espacio de los peatones. Fuentes policiales indican que los resultados de la campaña han sido “más que satisfactorios”, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El cometido era recordar a los conductores de este tipo de vehículos que el pasado 2 de enero entró en vigor el Real Decreto que modifica el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Circulación. Ese decreto especifica que patinetes y bicicletas, entre otros, son considerados “vehículos” a todos los efectos, por lo que sus conductores están obligados a cumplir las normas de circulación, del mismo modo que el resto de conductores de coches y motos.

Estos vehículos, por tanto, no pueden circular por las aceras, pero la realidad del día a día es que no todos los usuarios respetan la norma, algunos por mero desconocimiento, y es habitual ver patinetes circulando por las aceras, un comportamiento que no solo genera quejas entre los ciudadanos sino que a demás es peligroso para los peatones, llegando en algunos casos a producir accidentes. Igual ocurre con las bicicletas.

El criterio marcado para las intervenciones ha sido el informativo, avisar de la campaña y requerir el cumplimiento de la norma. Sólo en casos de reincidencia, incumplimiento o infracción grave, se tramitó la correspondiente denuncia.

Desde la concejalía se recuerda que la campaña informativa ha terminado, por lo que a partir de este momento y ya pasado casi un año de la entrada en vigor de la normativa que regula la circulación para este nuevo tipo de vehículos, la vigilancia de la Policía Local será firme sobre este tipo de infracciones, con el fin de preservar los espacios que están reservados para los peatones. Ya se cuenta en la estadística de accidentes de la Policía Local con accidentes provocados por estos vehículos, con casos de tasa elevada de alcoholemia y lesiones para sus conductores.