El PSOE denuncia la tala de varias moreras en Busot

El PSOE de Busot ha denunciado la tala de varias moreras de unos 40 años en la calle La Font del casco urbano. Su portavoz Óscar Ripoll ha lamentado la supresión de ejemplares de unos 40 años "que estaban perfectos y no causaban daños al pavimento. El Ayuntamiento no solo no planta árboles sino que además los corta".

Ripoll destacó que "han talado dos moreras y querían talar más pero el PSOE lo ha podido parar. Primero nos dijeron que iban a quitar un árbol sí y otro no porque se va a hacer un paseo, una cosa nueva, porque los árboles levantan el piso, algo que no es así. Después que es porque hay caídas de ciclistas, cuando por ahí no deben pasar las bicis... excusas. No tiene justificación talar árboles sanísimos", criticando la "mala gestión" del Consistorio y calificando los hechos de "vergonzosos"

Por su parte el alcalde Alejandro Morant (PP) afirmó no entender la denuncia del PSOE, ya que se han talado varios ejemplares "porque no cumplimos la ley de accesibilidad, ya que por ejemplo hay árboles en pasos de cebra o en rampas que no deben estar ahí. Por eso vamos a arreglar esa acera para cumplir con la ley, tan sencillo como eso". Y agregó que quedan por retirar dos o tres árboles más para ello, algo que se realizará en breve, cuando la lluvia lo permita.