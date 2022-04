San Vicente decide el miércoles si asume las obras de ampliación del Canastell

La Corporación municipal de San Vicente del Raspeig votará este miércoles, en plenas fiestas, si acepta y asume la delegación de competencias en materia de infraestructuras educativas para la construcción de un aulario y nave taller en el CIPFP Canastell dentro del Plan Edificant que financia la Conselleria de Educación. Es el punto del orden del día del pleno más importante y también una de las actuaciones más esperadas.

Si finalmente el Ayuntamiento asume estas obras, no será más que el principio de un largo camino a recorrer. Y mirando atrás, llega después de un muy largo camino recorrido, puesto que esta demanda del Canastell se remonta años atrás. Para realizar las obras, la conselleria pone a disposición del Ayuntamiento 7.623.000 euros. Sin embargo, tanto Intervención como secretaría han emitido informe desfavorable y han advertido de que en ese montante no están incluidos otros gastos internos y costes indirectos que debe realizar el consistorio y que supone que es el consistorio quien los tiene que asumir. Llaman la atención de que hay partes que tiene que asumir personal municipal y alertan de la carencia de medios y personal del Ayuntamiento, que también puede ser un escollo para sacar adelante el ansiado proyecto.

El 30 de enero de 2019 el pleno acordó solicitar a la Conselleria la delegación de competencias para desarrollar las obras solicitadas por el centro. Consistirán en la ampliación del aulario existente y la adecuación de sus servicios higiénicos; la ejecución de un módulo para los talleres de embarcaciones y mecanizado, cuatro laboratorios técnicos (fontanería, calor, electrotecnia y electrónica) y las aulas vinculadas a ellos; e incluye también la reurbanización del espacio libre de parcela en el entorno de los talleres y creación de un espacio de interconexión entre ellos.

Previsión de gasto hasta 2024

Con los 7,6 millones, el Ayuntamiento tiene que financiar todos los procedimientos de contratación administrativa, e incluirá tanto los contratos de obras como los de servicios necesarios para realizarlas. Desde el Ayuntamiento se ha hecho una previsión de gasto de medio millón de euros este 2022; 1,7 millones en 2023; el grueso de la actuación se fija para 2024 con 4,5 millones de euros; y un año después poco más de 923.000 euros.

La Intervención en su informe ha advertido que se deben incluir todos los costes, tanto internos como externos que supongan la ejecución del Ayuntamiento, y se indica que además de incluir los costes de ejecución de la obra, los honorarios de redacción y dirección de proyectos, la dirección facultativa, los estudios y asistencias técnicas que el Ayuntamiento deba contratar, también tienen que incluirse estos costes cuando lo realice el personal del propio Ayuntamiento. A pesar de los informes negativos de Intervención y Secretaría, la propuesta que la Alcaldía hace al pleno advierte de que no son un reparo ni vinculantes para que el pleno dé el visto bueno. Y se advierte de que si no se acepta la delegación de competencias, las necesarias obras de ampliación del Canastell podrían peligrar porque se retrasarían sin fecha.

Cs acusa de crear falsas expectativas

En la oposición, critican el retraso en sacar adelante los proyectos educativos que iba a financiar el Edificant en San Vicente. La concejal de Ciudadanos, Mariela Torregrosa ha afirmado que “no se puede estar generando falsas expectativas permanentemente y anunciado inversiones millonarias a través del Plan Edificant cuando la realidad es que, a día de hoy, no se ha hecho ninguna actuación más allá de una pequeña inversión en el IES Haygón y ni siquiera ha empezado la reforma del Canastell, que era el proyecto que parecía más avanzado de todos”.

Ciudadanos hace hincapié en la necesidad de que se saque adelante el nuevo instituto y muestran su apoyo a la comunidad educativa que está reclamando la construcción del nuevo centro debido a la saturación de los actuales.

“Las quejas son muchas y diversas, desde las altas ratios de alumnos por aula hasta las inversiones que no llegan, pasando por la no renovación del Consejo Escolar desde hace años”, lamenta la concejal Mariela Torregrosa. La edil ha indicado que “la comunidad educativa nos transmite su hartazgo ante los muchos problemas que se acumulan y no se resuelven, ya que ven cómo las promesas del alcalde y de la concejal de Educación no se traducen en hechos en asuntos tan necesarios como la construcción del nuevo instituto de Secundaria, los gimnasios de los colegios o el centro de Formación Profesional Canastell”.

Más allá de la falta de grandes infraestructuras, los centros denuncian las trabas que se encuentran a la hora de que el equipo de gobierno realice incluso pequeñas actuaciones que son necesarias para su funcionamiento normal. Torregrosa ha afirmado que “parece un imposible pedirle a este equipo de gobierno que saque adelante grandes proyectos educativos cuando no son capaces ni de atender con rapidez pequeñas reparaciones”.

En el grupo municipal Popular denuncian por su parte que "han pasado más de 3 años para que venga al pleno la delegación de competencias, con el problema añadido de que viene con informes desfavorables". El portavoz Óscar Lillo advierte que el centro "sigue viejo, con necesidad de una reforma que llega tarde". Y recuerda que el proyecto se remonta a 2018 y puede que no cumpla con las necesidades reales actuales que tiene el centro. "Aprobar un proyecto ya obsoleto va a ser igual que el contrato de la basura, con cuestiones que no son todo lo útiles que podrían ser", sentencia el edil.