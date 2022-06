La Hoguera Oficial de San Vicente no tiene quien la construya

La Hoguera Oficial Adulta de San Vicente del Raspeig no tiene quien la construya. Tras quince días naturales para concurrir al Concurso convocado por el Ayuntamiento para la construcción de los monumentos oficiales de las próximas Fiestas de Hogueras y Barracas, que concluía este viernes 3 de junio, ningún constructor ha optado por participar en el concurso en la categoría adulta y solo un artista lo ha hecho en la infantil, lo que significa que ahora mismo no hay Hoguera Adulta en el año en el que se conmemora el 75 aniversario del nacimiento de estos festejos.

Este año la convocatoria se hizo algo más tarde de lo habitual, ha sido a mediados de mayo. Y como novedad, ha contado con un incremento del 10% para los monumentos. La Adulta tiene un presupuesto de 9.900 euros y es de de 3.300 euros para la Infantil.

El grupo municipal Popular ha dado la voz de alarma y recrimina a la responsable de Fiestas y Turismo, Asunción París, el no haber hecho una campaña de difusión y promoción turística de las Hogueras y Barracas de San Vicente, que podrían haberse hecho en la feria de turismo Fitur.

El portavoz Popular, Óscar Lillo, lamenta que “tan solo se ha presentado in extremis una propuesta para construir la hoguera oficial infantil, quedando desierta de propuestas la categoría adulta". Y se pregunta "qué excusa busca ahora la concejal de Fiestas y Turismo ante este hecho que deja sin monumento oficial a la Fiesta en su 75 aniversario”.

Para los Populares esta situación es "un nuevo fracaso, fruto de la improvisación de la concejal " y exigen que se dé una solución rápida porque quedan cuarenta días para la plantà "para no dejar sin monumento oficial a San Vicente".

"Tras dos años de inactividad por la pandemia y sabiendo de antemano la proximidad de esta celebración, no entendemos cómo la concejal de Fiestas espera a convocar el concurso a finales del mes de mayo, sabiendo de antemano que los artistas se encuentran en estas fechas ultimando los preparativos para la vecinas Fogueres de Sant Joan” y matiza “ahora nos tememos un cúmulo de prisas de última hora, decisiones improvisadas, por parte de Asunción París, para que San Vicente no se quede sin monumento oficial en su 75 Aniversario”.

Entre el 15 y el 24 de julio se celebran las Fiestas de Hogueras y Barracas, fundadas en el año 1947, y que actualmente cuentan con la declaración de Fiestas de Interés Turístico Provincial.

"Poco apoyo municipal a los festeros"

El portavoz Popular destaca el trabajo de los comisionado de las diez comisiones fogueriles y los socios de las barracas, y considera que sobreviven gracias a la ilusión que les mueve y los sacrificios personales que en muchos casos realizan para poder plantar cada año. Sin embargo, el concejal asegura que no reciben el apoyo necesario del consistorio. "Pero no es gracias a las muchas trabas y al poco apoyo que desde el Ayuntamiento les proporcionan, pese a que el esfuerzo que todos ellos dedican a la Fiesta, se traduce en un importante movimiento económico para la localidad especialmente durante esas dos semanas del mes de julio. Hemos de ser conscientes que una semana después y durante todo el mes de agosto, la actividad comercial y hostelera decrece considerablemente en el municipio, hecho que se extendería al mes de julio si no tuviera lugar esta celebración”, destaca Lillo. Una motivación más que suficiente, según el Partido Popular, para tenerla muy en cuenta a la hora de fomentarlas y promoverlas, y no solo de cara al exterior, sino dentro de la propia localidad.

"Se pierde una nueva oportunidad de difusión y promoción de nuestra localidad a través de las fiestas de verano, con dos años previos sin casi actividad festera para poder prepararlas a conciencia y buscando junto a la Federación de Hogueras y Barracas, proyectos e iniciativas conjuntas para ensalzarlas y darles la relevancia que merecen, en su 75 aniversario”, concluye Lillo.