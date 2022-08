Sergi Ferràndiz Brotons recibió en la noche de ayer sábado el premio que lo acredita como ganador del XXXV Concurso del Cartel Anunciador de les Festes de Moros i Cristians de Mutxamel. El autor de la obra titulada ‘Llum festera’, al tratarse de un autor local, también consiguió la Mención Especial a la Mejor Obra de artista residente en Mutxamel.

Sergi Ferràndiz, que recibió un premio dotado con 1.000 euros, ya consiguió este premio en 2019 con la obra ‘Música de colors’. Ese fue el último año que las fiestas patronales se pudieron celebrar antes de la pandemia, por lo que la imagen que ilustrará les Festes de Moros i Cristians es una obra del mismo autor.

El Día del Salvador finalizó con la presentación del cartel que ya se puede ver en la fachada del Ayuntamiento de Mutxamel. Tras descubrir la obra, Sergi Ferràndiz Brotons recibió el premio de manos del alcalde de Mutxamel, Sebastián Cañadas, ante infinidad de vecinos deseosos de volver a celebrar sus fiestas mayores. En el acto también participaron el concejal de Fiestas, Rafael Pastor, el presidente de la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos, Pedro Miguel Planelles, y los cargos festeros 2022, de las comparsas Maseros y Xodios.

Según Sergi Ferràndiz, “como ganador del último cartel de fiestas y al no querer repetir con una propuesta similar, este año preferí apostar por un concepto y estética diferentes. Como festero de toda la vida (de los Moros del Cordó), mi inspiración al realizar el cartel es principalmente mi perspectiva y sensibilidad en la hora de vivir la fiesta. Mientras que el de 2019 representaba la fiesta popular de la mañana con la música de la banda y el gentío disfrutando del ambiente fiestero más informal, el de 2022 he querido centrarlo en la luz que ilumina las calles y destaca los trajes de las escuadras y comparsas que desfilan en la rambla al desfilo por la noche, en un ambiente más formal, buscando un contraste notorio con el de 2019”.

“Donde antes solo todo estaba luz y colores -prosigue Ferràndiz-, ahora hay oscuridad dominante rota por el espíritu iluminador de la fiesta. Para la estética he optado por un acabado más de mancha que de línea, más abstracto que figurativo (también para contrastar con el de 2019). Y es que, para mí, más allá de los símbolos y los escudos, les Festes de Moros i Cristians de Mutxamel son su gente (tanto festeros como invitados), las calles que recorremos de barraca en barraca o de casa al desfile, la música y la luz. Todas esas son las sensaciones que intentaba transmitir, espero haberlo conseguido”, añade Ferràndiz.

Trayectoria del artista

Tal y como consta en su currículum, después de acabar Bachillerato Artístico en el IES Playa San Juan, Sergi Ferràndiz cursó un Ciclo Superior de Ilustración en la Escuela de Arte y Diseño de Alicante (EASDA), donde se licenció como ilustrador profesional. Durante las prácticas del ciclo participó como animador en el corto de animación ‘Colores’ nominado a un premio Goya en 2018. A partir de ahí se ha desarrollado como ilustrador freelance, aceptando encargos y elaborando material para vender a actos y ferias culturales como pueden ser las Japan Weekend, mercados de arte locales... En este tiempo también ha seguido aprendiendo de manera autodidáctica y con cursos puntuales sobre otros aspectos como el diseño de videojuegos, programación, diseño web, videostreaming.

“Últimamente -explica el autor del cartel-, me he centrado sobre todo en avanzar proyectos personales (gracias al apoyo de mis mecenas de Patreon), como illuscribbles, un cómic de historietas humorísticas del estilo slice of life o Foodhats, un cómic sobre alimentos transgénicos que otorgan superpoderes. Además, participo en el espacio autogestionado del Ateneo Popular del Pla Carolinas, impartiendo talleres creativos gratuitos (ahora son los domingos de 11:00 a 13:30) y organizando las Meriendraw Alicante, unas quedadas mensuales de asistencia libre, orientadas a artistas locales”, comenta Sergi Ferràndiz.