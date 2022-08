La Iglesia de Sant Vicent Ferrer de San Vicente del Raspeig es uno de los pocos monumentos históricos que posee el municipio y el de mayor importancia monumental. El edificio de la plaza de España posee la calificación de Bien de Relevancia Local y está sometido a una protección integral. Actualmente, el inmueble religioso no pasa por sus mejores momentos, puesto que tiene problemas de humedades y es necesario reparar la cubierta para acabar con este problema. Y a ello se le suman nuevos desperfectos que requieren de una reparación. Sin embargo, por el momento se ha quedado fuera de la subvención que el Ayuntamiento de San Vicente le pidió a la Diputación de Alicante meses atrás.

El consistorio ha lamentado y afeado que la institución provincial ha rechazado la solicitud de la subvención que presentó San Vicente en la convocatoria para la rehabilitación de monumentos de titularidad municipal e iglesias. Desde el consistorio recuerdan que el propio presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, estuvo visitando el templo y apuntan que "el proyecto contaba con el visto bueno de la Diputación desde un primer momento". El poder disponer de estas ayudas era un paso importante porque se pedía la reparación y mejora de la cubierta de la Iglesia para evitar las filtraciones que se producen en la capilla.

Esta subvención se hace más necesaria en estos momentos, ya que hay otra zona del templo que amenaza con venirse abajo y está apuntalada porque han aparecido grietas. En concreto, los puntales para evitar un derrumbe se han colocado en la sala de catequesis, y aunque no estaba previsto en el proyecto, se suma a los desperfectos que aparecen en el edificio religioso que tiene un grado de protección integral.

El alcalde, Jesús Villar, acompañó hace medio año al presidente de la Diputación en su visita a varios edificios e instalaciones sanvicenteras, y también a la Iglesia, donde le mostró in situ la situación en la que se encontraba. “La visita del presidente de la Diputación durante el mes de febrero fue muy fructífera y se puso en valor la rehabilitación y la reforma de diferentes edificios y espacios públicos municipales, entre ellos la Iglesia. Por ello, no entendemos que este proyecto tan importante, al tratarse de un monumento histórico del municipio, haya quedado excluido de la convocatoria, pero seguiremos reclamando las inversiones y las ayudas que permitan atender las diferentes necesidades del municipio, tanto estructurales como de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”.

La financiación para obras e inversiones estratégicas en San Vicente del Raspeig fue uno de los temas que se puso en común en la reunión que mantuvo el equipo de gobierno junto con Mazón en la visita de febrero. Se concretaron diferentes actuaciones a través del Plan Planifica. Y algunas de ellas ya han empezado a hacerse realidad, como la adecuación del parking de la plaza José Ramón García Antón.

Desde el consistorio exponen que la institución provincial ha incluido ahora la Iglesia en la convocatoria de subvenciones para reparaciones simples, conservación y mantenimiento de monumentos y patrimonio de titularidad municipal e iglesias. Ahora esperan que "en esta ocasión, sí que se conceda la ayuda para poder rehabilitar una de las señas de identidad de San Vicente del Raspeig".

En la comarca, también Mutxamel ha quedado fuera de la línea de subvenciones para la restauración de la puerta lateral de la iglesia del Salvador.

Moción del 2020

La iglesia ha sido objeto de polémica desde que aparecieron las filtraciones en la cubierta. El grupo Popular presentó al conocer el problema en 2020 una moción para que se pudieran acometer los arreglos, y que lo hiciera bien el Ayuntamiento o lo hiciera a través de un convenio. Pero se rechazó porque el equipo de gobierno alegó que no se trataba de un edificio municipal. La Diputación sacó una línea de subvenciones que el Ayuntamiento solicitó. Ya entonces la Diputación la dejó fuera por el exceso de solicitudes, y apremiaban a volver a presentarse. En 2021 el Ayuntamiento tramitaba de nuevo la ayuda con el proyecto que había hecho la propia iglesia, que ahora ha vuelto a rechazarse. Y alega de que se trata de gastos corrientes y no de inversión.

El grupo municipal Popular consideran que la Diputación no se ha negado a reparar los desperfectos del templo. "La resolución excluye a San Vicente y a otros muchos municipios porque considera que la obra no se adapta a ese programa y pasa directamente ese proyecto a otra línea de subvenciones que se va a resolver ahora. Lo deniega, pero lo pasa a la otra línea de subvenciones", declara el portavoz del PP, Óscar Lillo.

Desde la presenteación de la moción, el portavoz Popular ha sido crítico con la gestión que el consistorio hace de todo lo que se refiere a obras en el templo, cree que el equipo de gobierno no ha hecho todo lo que podría y acusa a Villar de estar supeditado a sus socios de gobierno. Cree que no tiene intención de promover las reparaciones que necesita. Advierte que el equipo de gobierno ya sabe que hay una zona que está a punto de caerse al suelo y no ve intención de intervenir para solucionarlo. "El Ayuntamiento no quiere poner un euro en la iglesia y tampoco quiere hacer ningún trámite", reprocha Lillo, que advierte de que otros ayuntamientos sí están gestionando convenios para poder reparar sus templos. A la vez que añade que en su opinión, "es voluntad política de querer o no querer". Lillo añade que la iglesia, al margen de lo religioso, es usada por los sanvicenteros para actividades culturales y conciertos. "El Ayuntamiento tenía que estar a la altura de las circunstancias", reprocha, y confía en que "no tenga que pasar una desgracia para que intervenga".

Subvenciones concedidas a otros municipios de la comarca

Mientras la iglesia de San Vicente del Raspeig se ha quedado fuera de este línea de ayudas para reparar la cubierta, en la comarca otros templos sí han conseguido una subvención para la restauración de los edificios religiosos. En el caso de Sant Joan d'Alacant, la Diputación Provincial de Alicante ha concedido una ayuda de 40.000 euros para la restauración de la nave y las capillas laterales de la iglesia de San Juan Bautista. El proyecto de reparación asciende a más de 95.200 euros y la subvención asume cerca del 42% del coste total de la obra. En Agost, la institución provincial ha concedido también una subvención que asciende a 40.000 euros y asume algo más del 82% del coste total que asciende a 48.400 euros destinados a restaurar la portada lateral y parte de la cubierta de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Xixona por su parte recibe casi 18.000 euros para la reparación y rehabilitación de cubierta, pilastras y bóvedas de la ermita de San Sebastián; supone el 40,5% de la intervención total valorada en 44.300 euros. Aigües también podrá ejecutar la rehabilitación integral de las grietas que presenta el teplo así como el acabado ornamental de la iglesia de San Francisco de Asís para la que recibe 37.998 euros, el 95% del coste total de las obras, que roza los 40.000 euros. Busot también obtiene una subvención de 38.000 euros, el 95%, para ejecutar la primera fase de rehabilitación de la Capilla de la Comunión de la parroquia de San Lorenzo Mártir, valorada en 40.000 euros.