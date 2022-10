Es como esconder la basura debajo de la alfombra. Parece que no está, pero sí. Y sí se ve. Vecinos de El Campello están poniendo en duda la limpieza viaria que se está realizando en el paseo marítimo de Carrer la Mar. En especial, critican las prácticas que se realizan durante esa limpieza del paseo, porque denuncian que los residuos que recogen se acumulan en un punto para acabar desperdigados en la arena: colillas, vasos de plástico, pajitas, mascarillas... toda clase de desperdicios.

Residentes en la zona de Carrer la Mar reconocen que han pedido de forma reiterada a los responsables que tomen medidas y de hecho se han puesto en contacto con el alcalde, Juanjo Berenguer y el edil de Medio Ambiente, Rafael Galvañ, pero critican que a pesar de las buenas palabras, las prácticas que denuncian siguen igual. Critican la suciedad que se encuentran en el arenal y han pasado a la acción con imágenes y grabaciones.

Desde mayo están dejando constancia casi diaria con fotografías de cómo está la zona de la arena de la playa y vídeos de la práctica habitual de echar con las mangueras de agua a presión toda clase de residuos a la arena.

De sus denuncias se ha hecho eco el grupo municipal Podemos, que también denuncia las deficiencias constatadas en el servicio de limpieza viaria y exige medidas urgentes porque consideran que los testimonos gráficos recogidos son "muy preocupantes", advierte el concejal Éric Quiles.

En los vídeos los vecinos graban cómo el servicio de limpieza del municipio arrastra con agua a presión toda la suciedad de la calle hacia el arenal de playa del Carrer la Mar, hasta que finalmente lo vierten. Y esto "no ha ocurrido de forma puntual, si no que viene siendo la tónica habitual durante muchos meses", advierte el concejal de Podemos, quien lamenta que a pesar de que los vecinos han puesto en conocimiento de las autoridades municipales esta situación "no han recibido solución a dicho problema".

Quiles advierte de que se trata de una "situación intolerable" y anuncia que su grupo va a pedir "explicaciones, responsabilidades y una auditoría exhaustiva de los trabajos de limpieza de todo el municipio". El concejal de Podemos añade que “las imágenes y vídeos son una vergüenza para cualquier municipio, no podemos dejar pasar ni un minuto más esta situación, el equipo de gobierno debe tomar medidas contundentes ante este despropósito, que deja en entre dicho a El Campello”.

El alcalde, Juanjo Berenguer, asegura que conoce el problema y que nada más escuchar la queja de los vecinos pidió que se realizase el soplado de los residuos y la limpieza del paseo otra manera. Berenguer explica que los manguerazos a presión con los que se limpia se estaban haciendo mirando a la playa y que eso "puede hacer que entren colillas y plásticos", y ahora asegura que los desperdicios ya no se dirigen al arenal.

Una explicación que los vecinos de la zona cree que no se ajusta a la realidad. Tanto residentes como comerciantes a pie de paseo acumulan fotografías y vídeos recientes en los que se deja constancia de que la suciedad sigue introduciéndose al arenal, e incluso escondiéndose bajo la arena para que no se aprecie el volumen. Y advierten de que es una práctica habitual muchos meses atrás.

El presidente de la comunidad de propietario del edificio Las Peñas, donde hay 80 viviendas, Pau Fuentes, representa a residentes que piden que cesen estas prácticas y que quieren que se tomen medidas más higiénicas y que no supongan ensuciar la playa. Él mismo se ha entrevistado con el primer edil, también con el concejal de Medio Ambiente, Rafael Galvañ; e incluso ha pedido asesoramiento a la ONG Greenpeace para saber cómo manejar una situación como esta y qué acciones tomar.

Está sorprendido de que incluso en verano se han realizado estas prácticas que denuncia, cuando al día siguiente la playa estaba llena de bañistas. "Ahora ya no hay tanta basura en el paseo, pero todo el verano se ha limpiado así, llevan los desperdicios a una zona y la empujan a la arena de una forma determinada. Además, esparcen y esconden la basura debajo de la arena para que se note menos", lamenta.

El vecino explica que tras mostrar las fotos y vídeos a los responsables municipales la medida que tomaron fue enviar a dos personas con rastrillos para eliminar los residuos. "El concejal de Medio Ambiente cuando vio las imágenes me dijo que iba a enviar a un equipo de limpieza. Eran dos chavales con rastrillos pero resultó poco efectivo porque la basura se escurría entre las púas".

Fuentes explica que El Campello está siendo incongruente, mandando un mensaje de tener playas sin humos, cuando el arenal acaba lleno de las colillas que se tiran en el paseo. "La playa es un medio natural protegido y los que limpian no deben ser del pueblo porque no es normal". De sus vecinos dice que quienes tienen el balcón con vistas a la playa ven estas prácticas, y otros lo comprueban a pie de arena por la mañana.

El objetivo de los vecinos es que esta práctica que denuncian se paren "por el bien común" y sugieren que se recojan los residuos que ahora se encuentran en la arena.