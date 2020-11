La plaza de España de Alcoy ha reunido este miércoles a numerosas personas para clamar contra la violencia hacia las mujeres. En el «Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres», el Ayuntamiento y diferentes asociaciones, como ACOVIFA, Col·lectiu 8 de Març o De Mare a Mare, están llevando a cabo actividades para conmemorar el 25 de noviembre e intentar acabar con esta lacra social. Entre ellas, la lectura del manifiesto, que ha corrido a cargo de Ana Calvo, y un homenaje a las víctimas con una performance llevada a cabo por las bailarinas Begoña Bravo y Naiara Romero. El acto ha estado amenizado con la música interpretada en directo por el músico Ausiàs Gisbert, quien ha tocado el violonchelo.

Al mismo tiempo, se ha podido hacer un recorrido visual por las siluetas dispuestas en el suelo de la plaza de España que condenan los asesinatos por violencia de género. A fecha de hoy 41 mujeres han sido asesinadas y reconocidas oficialmente como feminicidios íntimos oficiales. Además, los datos no oficiales consideran como feminicidios: 2 como íntimos no oficiales, 24 como familiares, 2 como no íntimos, 2 como infantiles, 1 por prostitución, 1 por robo, 1 por violencia comunitaria y seis sin datos suficientes.

El año 2020 ha sido un año especialmente duro para las mujeres y las víctimas de la violencia de género. El impacto de la Covid 19 durante el confinamiento ha acentuado el aislamiento que sufren muchas víctimas con sus agresores y ha hecho menos visible la violencia hacia las mujeres. Las denuncias relacionadas con la violencia de género han disminuido durante el confinamiento. Sin embargo, las llamadas al teléfono 016 han aumentado, solicitando algún tipo de ayuda u orientación respecto a la situación que han estado viviendo. Además, durante esta pandemia, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario como trabajadoras, así como en el ámbito doméstico, asumiendo una mayor carga de trabajo relacionada con los cuidados. Todo esta información, asimismo, ha sido reflejada en el manifiesto que ha leído Ana Calvo.