El pleno de Alcoy aprueba la creación de una empresa para gestionar servicios municipales

Tras este acuerdo, se pondrá en marcha una comisión que será la que establezca los términos en los que se constituirá la empresa y los servicios de los que se encargará. En este sentido, en los últimos meses se había dejado caer, aunque sin que ese extremo haya sido confirmado en ningún momento de manera oficial, que uno de ellos podría ser el de suministro de agua potable, que en estos momentos está externalizado y cuya remunicipalización han pedido formaciones de izquierda.

El portavoz municipal del PP, Quique Ruiz, defendió el voto en contra de su grupo por considerar que la creación de esta empresa pública es inviable y que su desarrollo obedece a motivos ideológicos y partidistas. Señaló que hace tres años ya hubo un acuerdo plenario en el mismo sentido que el de ayer, pero finalmente se dijo que no se podía seguir adelante con la idea por motivos económicos. Por ello, consideró que «lo primero que deberíamos tener sobre la mesa es un informe económico», para evitar que la historia se repita. Criticó también que ahora se pretenda sacar adelante gracias a la suspensión de reglas fiscales para las entidades locales en los ejercicios de 2020 y 2021, aprobada por el Gobierno debido a la crisis sanitaria, porque esta iniciativa «poco tiene que ver con solucionar la pandemia».

Para Ruiz, «no es el mejor momento para pagar el apoyo de Podem al presupuesto», achacando así de manera explícita la creación de la empresa pública a una exigencia de esta formación política. «No hay indicios de que esta empresa mejore la gestión y sea más económica», insistió. En su posterior intervención, agregó también que la supresión de reglas fiscales permite a los ayuntamientos aprovechar su remanente, pero «Alcoy no lo tiene». Por ello, reiteró que «hay que ver si esa empresa pública es posible o no» antes de iniciar su desarrollo.

La concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, replicó que «esta propuesta no se había traído antes a pleno», sino que lo que hace tres años fue estudiar si la medida podía desarrollarse. Aseguró que «está claro que el PP no cree en los servicios públicos, y por eso tiene que poner excusas para defender su voto». La edil recalcó que lo que se llevaba ayer a aprobación no era la constitución de la empresa sino de la comisión que estudiará qué servicios municipales pueden ser gestionados bajo esta fórmula, siempre que eso resulte más eficiente en términos de prestación del servicio y más económico. Asimismo, afirmó, «el Ayuntamiento está en el endeudamiento más bajo de los últimos 20 años», por lo que «reunimos todas las condiciones para poder apostar por una empresa pública». Y remachó que será posible «gracias al Gobierno» al haber eliminado el techo de gasto para 2020 y 2021.

En relación a la falta de informes a la que había hecho referencia el portavoz del PP, Moltó ironizó con que «resulta que el señor Ruiz tiene más conocimientos que el gabinete jurídico del Ayuntamiento», y repitió que «hoy no creamos la empresa pública, sino la comisión que creará la empresa pública», y que para eso no se necesita ningún informe. Ninguno de los demás grupos políticos hizo uso de sus turnos de palabra, con lo que no expusieron ningún argumento para justificar su voto a favor o en contra.

Unanimidad al aprobar la Mesa de Garantía Alimentaria

La corporación aprobó una declaración institucional, propuesta por el grupo municipal del PP, para la creación de una Mesa de Garantía Alimentaria, una red de reparto de alimentos a personas en situación de emergencia o riesgo de exclusión. Trabajará en coordinación con las entidades de asistencia social que realizan esta labor en la ciudad, como Cáritas, Cruz Roja y la asociación Ashproal. Por otra parte, también se aprobó por unanimidad la propuesta de Ciudadanos de considerar las librerías un servicio esencial en Alcoy.

La «complicada» reversión del geriátrico de Oliver

El PSOE rechaza habilitar un «bosque del recuerdo» en el cementerio alegando el coste del mantenimiento

La concejal de Políticas Inclusivas, Aranza de Gracia, señaló que la Conselleria homóloga está trabajando en el inicio del proceso para revertir el geriátrico de Oliver a la gestión pública, pero que es «muy complicado» por las condiciones que recoge el contrato ahora en vigor. La edil respondió así al concejal de Guanyar Alcoi Pablo González, quien se interesó por esta cuestión y por la posición del equipo de gobierno sobre el proceso judicial emprendido por los familiares de los fallecidos por coronavirus en este centro la pasada primavera. En este sentido, De Gracia indicó a González que el presupuesto municipal contempla una partida de 5.000 euros para ayudar a la asociación de familiares a realizar el correspondiente peritaje.

Por otra parte, el gobierno municipal rechazó la propuesta planteada por la concejal de Compromís Elisa Guillem de habilitar un «bosque del recuerdo» en el cementerio, en el que familiares de personas que han sido incineradas pudieran esparcir sus cenizas. El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, consideró que la propuesta «es interesante», pero que «estamos trabajando por otra solución», la de crear un espacio donde las cenizas puedan enterrarse, y alegó que el mantenimiento de ese bosque propuesto por la edil de Compromís tendría un coste demasiado elevado. Ante este argumento, Guillem respondió con gesto circunspecto que «no entiendo que se rechace la creación de un bosque».