Un centenar de personas reclama el aumento de la plantilla médica y más recursos para el área de Salud de Alcoy

La Plataforma de Médicos en Defensa del Departamento de Salud de Alcoy se ha concentrado de nuevo este viernes ante las puertas del Hospital Virgen de los Lirios para reivindicar el aumento de la plantilla y más recursos. Por primera vez, la ciudadanía ha participado en la protesta, mostrando su apoyo a los profesionales sanitarios.

Un centenar de personas, entre ellas miembros de diferentes colectivos sociales, asociaciones de vecinos y partidos políticos, ha asistido a un acto en el que el portavoz del colectivo médico, el oncólogo Alfredo Rizo, ha asegurado que "no vamos a cesar las protestas hasta que no se materialicen las mejoras", ya que "no queremos que esto quede en una declaración de intenciones". Los participantes han alzado carteles con lazos negros en señal de luto por "la muerte de la sanidad" en la comarca, al tiempo que han reclamado "más médicos" y han aplaudido a los sanitarios.

Rizo ha explicado que han mantenido hasta dos reuniones con el nuevo director médico del Hospital, Quico Fenollar, y que "estamos satisfechos" porque "se ha abierto una puerta al diálogo". Pese a ello, el colectivo prefiere ser prudente. "Nosotros le hemos explicados qué necesidades tiene el departamento" y que "la máxima urgencia es contratar anestesistas", ha explicado el portavoz de la plataforma, quien también ha asegurado que "el director médico se ha comprometido a trabajar en esta línea y nos ha pedido un plazo de 2 a 3 semanas antes de volver a reunirnos".

La plataforma anuncia que las protestas continuarán en septiembre y que "estamos preparando para octubre una manifestación en la plaza de España que esperamos sea multitudinaria". Alfredo Rizo también ha insistido en que "estas reivindicaciones no tienen color político ni sindical", la sanidad "es algo que nos afecta a todos".