Los médicos del área de Alcoy desconfían de las promesas de Sanidad y siguen con sus protestas

Tal y como avanzó la semana pasada en una entrevista a INFORMACIÓN Quico Fenollar, el nuevo director médico del Hospital Virgen de los Lirios, y concretó ayer junto al director de Atención Primaria, Carlos Vilaplana, la gerencia del departamento de Salud de Alcoy ha vuelto a trasladar a la Conselleria de Sanidad las necesidades del área, que pasan por la creación de 24 plazas para el centro hospitalario, entre ellas 3 anestesistas, y hasta 65 para Atención Primaria (14 médicos, 1 pediatra, 20 enfermeros, 5 auxiliares de enfermería, 1 trabajador social, 14 celadores, 7 auxiliares administrativos y 3 fisioterapeutas). La petición resulta «más que razonable» y «realista» para la administración autonómica, que se ha comprometido a estudiarla e «intentar ofrecer el máximo» posible.

No obstante, para la plataforma no deja de ser «una declaración de intenciones», ya que, según reconoció el propio gerente del área, Enrique Barbeito, todavía no hay nada presupuestado. Por ello, mantiene la concentración prevista mañana a las 12 horas a las puertas del hospital y convoca una manifestación el próximo 6 de noviembre a la misma hora en la plaza de España.

El equipo directivo ha expresado su voluntad de abordar los problemas desde «el diálogo y la confianza» y ha creado una comisión con la plataforma para «remar todos en la misma dirección», ya que están de acuerdo en las carencias que denuncia el colectivo y en la necesidad de «luchar para conseguir mejoras sanitarias en el departamento», ha insistido Barbeito.

Además, mientras la conselleria presupuesta o no las nuevas plazas estructurales Fenollar ha explicado que están intentando atraer especialistas a través de entrevistas individuales en las que enseñan a los profesionales el hospital y el funcionamiento del departamento, así como han solicitado a Sanidad que financie autoconciertos y extraconciertos para agilizar las listas de espera tanto en intervenciones quirúrgicas como en pruebas diagnóstico, como colonoscopias.

Pero «la plataforma no ha pedido comisiones, sino soluciones», ya que, según el portavoz de la misma, el oncólogo Alfredo Rizo, «el hospital sigue con quirófanos cerrados por las mañanas y en un nivel de actividad quirúrgica paupérrima, urgencias sin soluciones y el plan de detección del cáncer colorrectal estancado». El facultativo ha manifestado que «nuestra primera propuesta en la comisión será que el equipo directivo del hospital encabece las movilizaciones», una «invitación» que ha sido declinada en el acto por Enrique Barbeito, recordando que «nosotros representamos a la Conselleria de Sanidad y no podemos participar en una protesta pública», pese a estar de acuerdo con las demandas que en ella se hagan.

Fenollar, en este sentido, ha insistido que «si en seis meses no conseguimos nada yo seré el primero que estará ahí», pero «las soluciones no llegan de hoy para mañana, y menos después de una pandemia». El director médico también ha recordado al colectivo que «hemos escuchado todas vuestras propuestas» y ha asegurado que la creación de la comisión es una «muestra de voluntad» de que todos están en el mismo bando y que trabajar juntos es la «mejor fórmula para llegar a la conselleria».

En la concentración de mañana la plataforma seguirá ahondando en la problemática del departamento, y más concretamente del hospital, con la lectura de un documento que entregará de forma paralela a la dirección del Virgen de los Lirios y el próximo lunes 4 de octubre al alcalde, Toni Francés, en la primera reunión que mantendrá el colectivo con él desde el inicio de las movilizaciones en junio.