Castalla acollirà la IV Fira de la Fantasia dedicada a la relació entre Enric Valor i el municipi

Castalla aquesta setmana la quarta edició de la Fira de la Fantasia, dedicada a enaltir la figura de l’escriptor Enric Valor i la seua relació amb la localitat on va nàixer l'any 1911. Amb aquest objectiu, la regidoria de Cultura ha preparat una completa programació d'activitats. Entre divendres 22 i diumenge 24 d'octubre es podrà gaudir de concerts, rutes literàries o parades amb llibres al centre històric de la ciutat.

El regidor de Cultura, Saúl Mira, destaca “la importància de recuperar la vida social i cultural a Castalla" amb una proposta que "reivindica el nostre patrimoni literari" i "la important figura d’Enric Valor”. Per això, convida a totes les persones interessades a visitar Castalla aquests dies i “descobrir la relació de la nostra població amb Enric Valor, una connexió existent més enllà de la fantasia que es pot rastrejar als nostres carrers”.

El concert de Valorianes obrirà les activitats divendres a partir de les 20.30 hores a l’Auditori Municipal. L’Ensemble Lumine serà l’encarregat d’interpretar les cançons basades en les rondalles de Valor Història d’un mig pollastre i El dimoni fumador, amb música de Lusa Monllor.

Dissabte 23, a les 9.00 hores s'iniciarà una ruta literària en direcció a Planisses amb Vicent Brotons, des de la Creu Vermella de Castalla. A la vesprada, a partir de les 17.30 hores a la Plaça Major, el reconegut cantautor valencià Dani Miquel interpretarà el concert Musiqueries Valorianes acompanyat dels Ma, Me, Mi, Mo, Músics. A més, els assistents podran passejar pels prestatges de la Fireta del Llibre Fantàstic i buscar-hi les seues obres preferides. Més tard, a les 19.00 hores, tindrà lloc la celebració de la Festa Valor, amenitzada per una Nit de Rondalles, amb Eva Andújar i Jordi Raül Verdú. En acabar l’acte es farà l’entrega de premis del Viquiconcurs Fotogràfic d’Espais Valorians.

Finalment, diumenge dia 24 d’octubre hi haurà una altra ruta literària, en aquest cas pels racons de Castalla que guarden una relació més estreta amb Enric Valor. Leixida serà a les 11.00 hores des del mateix Ajuntament. Aquest itinerari està basat en l’obra Sense la terra promesa de Valor, i comptarà amb l’acompanyament d’Assumpta i Rosa Mira.

La iniciativa celebra la seua quarta edició després de l’aturada obligada per la covid-19 l’any passat. La fira està organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, la Càtedra Enric Valor de la Universitat d’Alacant (UA) i el Centre Cultural Castellut. A més, també hi col·laboren la Coordinadora Alcoià i Comtat pel Valencià, Escola Valenciana, l’ETNO Museu Valencià d’Etnologia, Amical Wikimedia i l’Agrupació Fotogràfica de Castalla.