Intercambio cultural en Agres

Solo llevan una semana en Agres, en la comarca de El Comtat, y están "encantadas" con el recibimiento que están teniendo. Elena Crobu, una joven italiana de 24 años que ha estudiado Diseño Gráfico, ha dejado todo atrás para vivir una experiencia "inolvidable" junto a Marija Marinyovikj, otra joven arquitecta de 25 años procedente de Macedonia. Las dos vivirán un año en esta población de 580 habitantes en el interior de la provincia de Alicante para colaborar en las actividades infantiles y juveniles que organiza el Ayuntamiento y la Associació Amics.

"Europa nos acreditó el año pasado -al Ayuntamiento y la entidad- para empezar a trabajar con este tipo de becas Erasmus de educación no formal que permiten viajar a jóvenes de entre 18 y 30 años con todos los gastos pagados: alojamiento, comida, cursos de idioma, viaje e, incluso, una asignación mensual", explica el coordinador del proyecto y miembro de la Associació Amics, Antonio Benaches. Son programas que, insiste, "no se conocen mucho", por ello "nuestro objetivo también es traerlos para que los jóvenes de aquí vean que ellos también pueden viajar a otros países europeos".

"Quería probar una experiencia nueva lejos de mi casa, mi familia y mi comodidad", explica Elena, quien asegura "no estaba a gusto en el trabajo de oficina que tenía". Quería probar a vivir lejos de la ciudad, en un entorno rural, por eso eligió Agres. Un cambio radical que, por ahora, "me está gustando demasiado", bromea. Su compañera de aventura, hasta ahora totalmente desconocida, estuvo en un proyecto Erasmus de convivencia en verano que "cambió mi vida" y la llevó a probar pasar un año lejos de todo. Marija asegura que se declinó por Agres porque "me encarta España y ya conocía Valencia", pero sobre todo porque su principal motivación es aprender español y "Agres es una buena oportunidad porque la gente no habla inglés".

Al igual que Elena, Marija vivé en la ciudad, concretamente en Skopie, la capital de Macedonia, y "quería probar cómo es vivir en un pueblo", ya que "me encanta la montaña y la naturaleza. Durante el tiempo que pasará aquí "quiero mostrar a los jóvenes lo bueno que es el programa Erasmus. A mí me ha cambiado la vida y creo que todo el mundo debería probarlo".

Las dos están ansiosas por conocer la cultura, la gastronomía, la artesanía y las fiestas tanto de Agres como del resto de la comarca y la provincia, pero no son las únicas, ya que su llegada al pueblo ha supuesto todo un revulsivo para sus habitantes, que también quieren conocerlas y están mostrando mucho interés en integrarlas en su día a día. Es el caso de Ginés Guillem, un vecino que ya había conocido a Elena en un supermercado de una localidad cercana, pero que aprovechando esta entrevista ha saludado a Marija para darle la bienvenida y desearle que "pase un año muy agradable en Agres". Ginés está convencido de que la experiencia resultará "muy positiva" para todo el mundo y "aportará juventud y cultura" al municipio.

La concejal de Juventud, María García, explica la importancia de que "nuestros jóvenes sepan que existen este tipo de programas" y cree que el intercambio cultural será "enriquecedor" y "estamos seguros que podrán aportar ideas beneficiosas" para Agres. La técnico de ADL Yolanda Sevadilla, tutora de las jóvenes junto a Antonio, asegura que "el pueblo es muy activo y abrirnos a otros países es positivo. Que nuestros jóvenes vean que el mundo es más grande y hay muchas oportunidades".

Pasear por las calles de este municipio junto a Elena y Marija es un no parar de saludar, pues todo el mundo quiere dar la bienvenida a las jóvenes. Otro ejemplo de ello es el de Elena Yordanova, natural de Bulgaria que vive en Agres desde hace 20 años, que las ha recibido con "mucha alegría" y se ofrece a ayudarlas "en lo que necesiten".