Más precaución para los peatones en Alcoy

La coincidencia de dos atropellos en Alcoy en menos de una semana, en los que han resultado heridas una joven de 20 años y una niña de 12, ha puesto en evidencia la importancia de que los peatones extremen las precauciones en zona urbana, sobre todo en lugares con una alta densidad de tráfico. Esa circunstancia se da en los puntos en los que han ocurrido los últimos percances, junto con otros factores de riesgo que han propiciado que en solo seis días se reproduzcan hechos muy parecidos. No puede decirse que se haya producido una alarma, pero la concatenación de estos accidentes sí ha llamado un tanto la atención en la ciudad, poniendo de relieve la cuestión.

Los atropellos no son algo frecuente en el casco urbano de Alcoy, pero los que se han registrado en los últimos días muestran que hay algunas zonas o situaciones especialmente sensibles. Hay que tener en cuenta los lugares en los que se han producido los arrollamientos, la confluencia entre la calle Pont de Sant Jordi y la Alameda en un caso y la calle Santa Rosa en otro, dos puntos con una alta intensidad de tráfico, al igual que la calle València, donde el pasado mes de febrero también fueron atropellados por un autobús dos niños de 7 y 8 años, uno de los cuales tuvo que ser trasladado al Hospital General de Alicante para ser atendido de sus lesiones. Estas vías están entre los principales ejes urbanos de Alcoy, pero además coinciden otros factores.

Como ya indicó este periódico, en el atropello en la calle Pont de Sant Jordi pudo muy probablemente influir un exceso de confianza, ya que la joven quizá no se percató de que un autobús urbano se dirigía por el carril de llegada a la Alameda. El impacto, además, se produjo fuera del paso de peatones, según se observa en la marca indicada por la Policía Local, con lo cual puede que la víctima cruzara por un lugar indebido, aunque ese extremo no se ha confirmado de forma oficial en ningún momento. A eso hay que añadir la hora, las 7.50 de la mañana de un martes laborable, momento en el que puede haber cierta prisa por llegar al lugar de trabajo o estudio y se relaje la vigilancia.

En este sentido, el concejal de Seguridad de Alcoy, Raül Llopis, señala que las horas de alta afluencia entrañan un mayor riesgo, como es lógico, y apunta también que el atropello de este lunes en la calle Santa Rosa se produjo poco antes de las 15.00 horas, cuando los escolares se dirigen hacia las clases vespertinas. Son detalles que, para el edil, pueden resultar "significativos", aunque recalca que, en todo caso, "ahora es momento de que la Policía Local haga sus investigaciones". El suceso ocurrido el pasado febrero coincidió, asimismo, con un horario de salida de los colegios.

Llopis hace hincapié en que los últimos atropellos "son dos hechos totalmente aislados, aunque no quiere decir que no nos alerten". El concejal apela, eso sí, "a la responsabilidad de cada uno", y recuerda, al respecto, que "los peatones no pueden cruzar por donde quieran", pese a lo cual "en ocasiones vemos conductas inapropiadas". "Debemos ser conscientes de que el peligro está ahí", añade, en alusión a los posibles excesos de confianza que pueden producirse en un momento dado, y a los que en muchas ocasiones "te llevan las acciones rutinarias". En cualquier caso, insiste, la Policía Local "extremará la vigilancia, igual que ha hecho siempre".

Según datos de la Memoria de 2021 de la Policía Local, a lo largo de todo el año pasado fueron arrolladas 20 personas, de las cuales 18 sufrieron heridas. El más grave de ellos tuvo carácter mortal y se produjo hace justo ahora un año, en el mes de mayo, en la calle València, que precisamente concentró una siniestralidad significativa, por ser una de las de mayor tráfico de la ciudad. No obstante, en ese atropello mortal de mayo de 2021 se dieron unas circunstancias muy distintas a los ocurridos en los últimos días y al del pasado mes de febrero.