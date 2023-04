Los próximos días 6 y 7 de mayo, la localidad de Ibi celebrará la tercera edición del Trofeo de Motociclismo Villa del Juguete - Campeonato Autonómico de Velocidad Tradicional.

Un evento deportivo que se inició en 2019 y que, desde entonces, ha generado mucha expectación en la localidad, en todas las personas aficionadas al motociclismo y a las motos clásicas en particular.

Desde su primera edición, este evento hace recordar las emblemáticas carreras de motos que, de 1956 a 1973, se disputaron con tanto éxito en la localidad y que vuelven a ser vividas con intensidad a través de un circuito urbano en el que se concentra una gran cantidad de público.

La afición que existe en Ibi por las motos es muy grande. Tanto, que las competiciones que se realizaban hace años eran, muchas veces, a nivel nacional, contando con grandes del motociclismo como Ángel Nieto.

En esta tercera edición, como en la anterior, colaboran nuevamente el Moto Club de Ibi, la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, Costa Blanca Comunidad Valenciana y l’Agència Valenciana de Turisme. El Ayuntamiento de Ibi, a través de la concejalía de Turismo, amplió el pasado año el evento a un día más y se prevén acciones paralelas para que esta fiesta deportiva sea aún mayor.

Horarios

El sábado, 6 de mayo, habrá en la calle Les Eres, Food Trucks; a las 13:30 h, concierto “Control Stone” (c/ Les Eres, junto a la Iglesia); a las 19:00 h, se realizará la Exhibición Emilio Zamora, frente al Ayuntamiento, y a las 21:00 h, tendrá lugar el concierto “vera Lu Trío” (c/ Les Eres, junto a la Iglesia), según fuentes municipales.

El domingo, 7 de mayo, las carreras de 80GP, 80 Pro-series y Clásicas darán comienzo a las 12:15 h, no sin antes realizarse las Verificaciones a partir de las 8:30 h de la mañana y las Libres a partir de las 9:45 h, con un recorrido que irá por: c/ Les Eres, Av Joaquín Vilanova, c/ José Pineda, c/ Velázquez, c/ Pintor Sorolla, c/ Eusebio Sempere, c/ Pintor Sorolla y c/ Les Eres. Además, habrá de nuevo Food Trucks y conciertos en la c/ Les Eres con “Días de radio”, a las 13:00 h y, durante la mañana, también se podrá disfrutar de la exposición y exhibición de motos antiguas “Pilotos Veteranos” en la c/ Ravalet.