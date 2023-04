El Ayuntamiento de Ibi mira por el momento con cautela el proyecto del Parque Empresarial Alcoy Sur, el polígono industrial que el municipio vecino plantea en terrenos colindantes de la zona de La Canal. Hasta el momento, el Consistorio ibense no ha recibido información concreta sobre la iniciativa, por lo que aguarda a tener más datos al respecto para pronunciarse. Con todo, a priori parece que la idea despierta de partida más reservas que entusiasmo.

El alcalde de la villa juguetera, Rafael Serralta, se ha mostrado prudente al ser preguntado por este periódico acerca del asunto, a la espera de conocer más detalles sobre el proyecto que se pretende desarrollar en La Canal y de qué manera podría afectar a Ibi. Según explica, hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación formal acerca de esta iniciativa industrial, pese a que se anunció por primera vez hace ya cuatro meses y a que uno de sus alicientes, tal y como se ha señalado en Alcoy en este tiempo, sería animar a que Ibi acometiera alguna actuación similar en sus terrenos colindantes. Por ello, apela a contar con más información para poder posicionarse.

Serralta insiste en que este es un asunto en el que "es preferible actuar con cuidado" y con calma, y añade que "habría que hacer un estudio en condiciones" sobre su idoneidad y viabilidad, analizando todos los datos y los posibles condicionantes. Asimismo, alude a la complejidad que puede entrañar la ubicación planteada, y a que el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento dispone de "estudios que dicen que La Canal se debe cuidar". Así, reitera la necesidad de contar con más información, y de saber si el proyecto de parque empresarial afectaría a Ibi y cómo.

La afección, no obstante, parece probable por mínima que fuera, siquiera a nivel paisajístico, por la proximidad de los terrenos afectados con la linde entre ambos municipios. Aunque la mayor controversia que suscita el proyecto guarda relación con el riesgo de contaminación de los acuíferos, tanto el de El Molinar como el existente al otro lado de la divisoria. En esta zona nace la rambla de la Gavarnera, principal curso de agua del término municipal de Ibi, el cual cruza en dirección suroeste hasta desembocar en el río Verde y que suele llevar un mínimo caudal en superficie, y también existen en el entorno diversas fuentes.

Te puede interesar: Alcoy Los empresarios de Alcoy urgen al desarrollo del polígono de La Canal para recuperar el impulso industrial

Sobre el peligro de filtraciones, desde La Carrasca y Salvem l'Aqüífer del Molinar insisten en que "el vertido cero es una idea muy bonita, pero no funciona", y que "con el paso del tiempo se contaminarían las aguas" a través de filtraciones, aparte de la posibilidad de que se produjera una incidencia en algún momento. Al respecto, muestran sus dudas con ideas que se han planteado como la de bombear los caudales residuales hacia Ibi, pasando previamente por una depuradora, aunque recuerdan que "no sabemos cómo afectarían las conducciones porque no hay planos" de la posible solución que se adoptaría.

Los colectivos reiteran, pese a todo, que "el riesgo de contaminación es innegable", porque las canalizaciones "no son infalibles, es jugar a la ruleta rusa". "La preservación no está garantizada", recalcan. Además, cuestionan que haya "tanta demanda" industrial para esta zona, cuando "en Alcoy, o en puntos más cercanos como el polígono de La Lleona de Cocentaina, hay naves vacías". Y también resaltan que "se dice de hacer algo hacia Ibi, pero sin contar con el municipio" vecino.