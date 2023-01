El área industrial propuesta en el entorno de La Canal de Alcoy por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio a finales del año pasado ya tiene las primeras voces públicas en contra. La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi ha alertado esta semana del riesgo que este proyecto supone para los acuíferos, ante el peligro de que se contaminen debido a las posibles filtraciones que pudieran producirse. La veterana y arraigada entidad naturalista, además, incide en que el problema que se está planteando es exactamente el mismo que ya surgió a principios de la década pasada, con el PP gobernando tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, cuando ya se descartaron proyectos similares por idéntico motivo.

La Carrasca critica que el informe que propone esta zona de La Canal, encargado por el Ayuntamiento a la Cámara de Comercio, "no aporta nada nuevo", aunque se pretenda presentar como que se hubiera "descubierto una zona remota ignorada hasta ahora". Según el colectivo ecologista, "la realidad es que básicamente coincide con la propuesta que hizo el gobierno municipal del PP en 2010" en la fase de concierto previo para la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, un documento marco que, más de una década después, todavía no se ha sacado adelante. E insiste que los terrenos presentados ahora como alternativa son "casi coincidentes" con los de aquel proyecto frustrado. La diferencia, como ya se remarcó cuando se presentó la propuesta, es que esta nueva área está algo más al suroeste, justo en el límite con el término municipal de Ibi.

La entidad recuerda que aquel plan "obtuvo informes negativos por parte de la Generalitat y de la Confederación Hidrográfica del Júcar", y que este último organismo consideraba que "una enorme lista de actividades fabriles serían inaceptables en la partida de La Canal". De hecho, esa incompatibilidad también se ha reconocido en los terrenos propuestos ahora, pero por parte del Ayuntamiento se ha hecho hincapié en que otras muchas actividades sí serían posibles, y que la idea que se persigue para esta zona es el desarrollo de un parque tecnológico, con un menor impacto sobre el entorno, en lugar de un polígono industrial al uso. No obstante, para La Carrasca eso ya resultaría dañino para el medio, y particularmente para los acuíferos.

La Carrasca se remite a un estudio sobre localización de suelo industrial en el término de Alcoy elaborado en 2000, que "ya detectó un riesgo inadmisible de contaminación del agua potable de Alcoy, imposible de superar por muchos medios que se dispusieran", así como al último estudio hidrogeológico encargado por el Ayuntamiento. Ese último documento, asegura la entidad, "insiste en la necesidad de garantizar un vertido cero en la red de drenaje que va a parar al barranco de la Batalla", pero al mismo tiempo "duda que sea posible", sobre todo cuando se produjeran lluvias.

Bombeos de agua

Al respecto, parece que la alternativa sería la reutilización de aguas depuradas, o bien el bombeo de los caudales hídricos residuales. Una posibilidad, en ese caso, sería conducirlos hacia Ibi, dado que los terrenos propuestos están justo en la divisoria entre la cuenca del Molinar y la de la rambla de la Gavarnera, que cruza todo el término ibense por su parte sureste y desagua en el Riu Verd, el cual a su vez desemboca en El Campello con el nombre de río Seco. Esta opción, no obstante, podría suponer que simplemente se llevara el problema de un municipio a otro, aunque el agua potable de Ibi no procede de esta zona. Con todo, el Ayuntamiento de esta localidad no se ha pronunciado oficialmente aún de ninguna forma sobre este proyecto de área industrial propuesta en Alcoy.

La Carrasca considera "lamentable" que los sucesivos gobiernos municipales de Alcoy hayan sido "más receptivos a los grupos de presión con intereses en la urbanización de La Canal que al interés general de la ciudad" y "se hayan empecinado durante dos décadas en insistir y fracasar en sus intentos". Al mismo tiempo, muestra su tristeza por que "ni la Cámara de Comercio ni el Ayuntamiento hayan trabajado con determinación para impulsar un polígono comarcal mancomunado en condiciones". Y tacha al actual equipo de gobierno socialista de "irresponsable" por "crear falsas expectativas" con este proyecto nuevo, "seguramente por puro electoralismo". La entidad reitera que un polígono en esa zona "es inviable y sería un atentado ecológico irreparable, con graves consecuencias sanitarias, ambientales y económicas".