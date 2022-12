Alcoy ofrece 1.200.000 metros cuadrados para uso industrial junto al límite con Ibi

El Ayuntamiento de Alcoy apuesta por desarrollar para uso industrial un espacio de 1.200.000 metros cuadrados en la zona de la Canal, justo en el límite con el término municipal de Ibi. Esa es la zona que se ha señalado como más idónea para la implantación de actividades secundarias en todo el territorio alcoyano, en el estudio para la búsqueda de suelo encargado por el Consistorio a la Cámara de Comercio, cuyos resultados se han dado a conocer esta semana. La elaboración de este informe fue un acuerdo plenario aprobado el pasado mes de mayo a instancias del PP, que salió adelante sin ningún voto en contra y con la sola abstención de Guanyar Alcoi.

La zona escogida se sitúa al sur de la autovía A-7, junto al Mas del Fondo y el Mas de l'Ombria, en la parte más alta de la Canal, por encima de los 850 metros de altitud, hasta la misma linde con Ibi. El presidente de la Cámara de Comercio, Pablo de Gracia, defendió que este es el lugar que "más opciones tendría para desarrollar un área industrial no tradicional, incorporando nuevas tecnologías, una industria del siglo XXI". Aquí, señaló el responsable empresarial, "se pueden salvar todas las limitaciones que marca la legislación medioambiental" en cuanto a la implantación de determinadas actividades.

En este sentido, De Gracia dejó caer la idea del tipo de desarrollo por el que apuestan la Cámara y el Ayuntamiento, al señalar que "la Comunidad Valenciana está de moda" en innovación industrial, pero Alcoy "no está en el mapa", y con esta actuación podría estarlo. El vicealcalde, Jordi Martínez, abundó en esta cuestión al referirse de forma explícita a la planta que construirá Volkswagen en Sagunto como ejemplo. El edil recalcó que la bolsa de suelo se plantea para "proyectos singulares", y que en ese caso se haría un planeamiento urbanístico ad-hoc, ya que la zona no está calificada como industrial, ni se prevé que lo esté en el nuevo Plan General Estructural que se está elaborando.

El alcalde, Toni Francés, recalcó que "somos conscientes de que el futuro de Alcoy debe ser industrial", y que ya dijo en su momento que "si la bolsa de suelo tenía todos los informes favorables, apoyaríamos su desarrollo". También aludió a los 700.000 metros industriales previstos en el Plan General o a la idea del polígono mancomunado con Cocentaina, Muro y otros municipios, que no se puede desechar, dijo. Por otro lado, Martínez también consideró "interesante" que el área propuesta linde con Ibi, por dar pie esto a la posibilidad que surja alguna iniciativa que pueda interesar a ambas localidades.

Apoyo del PP

El PP alcoyano ha mostrado un respaldo absoluto al anuncio de esta propuesta de suelo industrial, aunque no sin algún reproche. El candidato popular a la alcaldía para los comicios del año próximo, Carlos Pastor, ha celebrado el "cambio de postura del gobierno local, después de 12 años de perder el tiempo", a la vez que recordaba que fue este partido el que propuso la elaboración del informe, así como un pacto por la industria. No obstante, ha lamentado que en el próximo Plan General no vaya a figurar ese suelo como industrial, incidiendo en que, por esa razón, "necesitamos ya un instrumento urbanístico que vaya al margen".

Pastor también cree que "es importante que el plan mire hacia Ibi", porque esta localidad ha sido señalada por los populares alcoyanos como referente en cuanto a desarrollo industrial. Al respecto, la concejal Lirios García considera que "es inevitable compararse" con la villa juguetera, donde un 22,4% de su población activa se dedica a la industria, mientras en Alcoy cifra este volumen en un exiguo 6%. La edil también critica que "venimos de una situación de 12 años sin un solo metro cuadrado nuevo", y que las parcelas actualmente disponibles ofrecen "un resultado decepcionante y triste" por su escasa superficie o pocas posibilidades desarrollo.

Acerca de la ubicación en la Canal, García lanza también un dardo al concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, quien en su día, antes de entrar en política local, estuvo al frente de la plataforma Salvem l'Aqüífer del Molinar, que se opuso a otro desarrollo industrial propuesto en la zona, a unos cuatro kilómetros en dirección a Alcoy de donde se sugiere ahora, y que el PP respaldaba. La edil popular pregunta a su homólogo socialista "qué posición va a tener ahora, ante esta propuesta". Por su parte, Pastor insiste en que "la Canal es la única zona donde Alcoy puede desarrollar suelo industrial", y reitera que "es importante empezar a trabajar ya" en ello.