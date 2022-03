El PP de Alcoy propone un Pacto por la Industria para "garantizar el futuro económico" de la ciudad

El grupo municipal del PP en Alcoy ha propuesto al equipo de gobierno socialista un Pacto por la Industria con el objetivo de "dotar a la ciudad de suelo con el que evitar el éxodo de empresas y atraer nuevas inversiones". Para el portavoz del principal partido de la oposición alcoyana, Quique Ruiz, “la situación económica e industrial de Alcoy obliga a que los partidos consensuemos una solución a la falta de suelo" para el desarrollo de actividades fabriles. Por ello, considera necesaria “una reacción urgente” tras constatar, afirma, que las dos opciones que el PSOE ha defendido durante los últimos once años se han venido abajo.

Así, Ruiz alude a los reparos de la Generalitat para desarrollar un polígono en la partida de Pagos, así como a la renuncia de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat y del Consell a construir un polígono comarcal en Muro. En el primer caso, el proyecto se ha cuestionado por sus afecciones paisajísticas sobre el entorno del Molinar, mientras que el polígono mancomunado se ha desechado por su elevado coste, de 30 millones de euros, según el estudio de viabilidad.

En opinión del portavoz popular, "hemos perdido más de una década en opciones que, además de no ser viables, apenas ofrecen una gran bolsa de terreno industrial que nos permita captar nuevas inversiones”. Mientras tanto, lamenta Ruiz, Alcoy ha perdido el 18% de sus industrias, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. A su juicio, "los partidos no podemos ir cada uno a la nuestra en un problema de esta magnitud", sino que "debemos actuar con lealtad y entre todos definir y acordar un proyecto que permita salvar el futuro industrial de Alcoy”. El edil ofrece al PSOE "plena cooperación" para diseñar junto a los agentes sociales un proyecto con la superficie y las características idóneas para ser un polo de atracción de empresas y evitar que los negocios se marchen de Alcoy por falta de suelo.

Ruiz insiste en que “la creación de suelo industrial debe ser la gran prioridad del Ayuntamiento y ha de quedar fuera de los intereses partidistas”, y estima que “con la situación de crisis e incertidumbre que padecemos, los alcoyanos no nos perdonarán que no lleguemos a un acuerdo para sacar adelante un proyecto de suelo industrial moderno, sostenible y con suficiente espacio como para atender las necesidades de las empresas”. Y recuerda una de las conclusiones del cuarto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, celebrado en Albacete el pasado mes de diciembre, en el que participó junto a la concejal Lirios García: “La creación de suelo industrial no es incompatible con el medio ambiente, más bien al contrario; las nuevas áreas deben basarse en los criterios de sostenibilidad ambiental y social marcados en la Agenda 2030".