Los empresarios de Alcoy han urgido en los últimos días desde diversas instancias a las administraciones públicas, particularmente al Ayuntamiento, a desarrollar el polígono planteado en la zona de La Canal para hacer que la ciudad recupere el impulso industrial que ha perdido en las últimas décadas. La Cámara de Comercio y la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), entidad esta última de la que forma parte la Federación de Empresas de l'Alcoià y el Comtat (FEDAC), han mostrado estos días sus exigencias en este sentido. A ellas se ha unido, de manera personal, el director general del Instituto Tecnológico del Textil (AITEX), Vicente Blanes, quien ha hecho una defensa enérgica del proyecto y ha criticado duramente a quienes se oponen a él.

Las entidades empresariales se refieren al proyecto como Polígono Industrial Alcoy Sur, probablemente conscientes de las connotaciones negativas que conlleva la denominación de La Canal, pese a plantearse en esa zona. Como ya ha publicado este periódico, se trata de un espacio de 1.200.000 metros cuadrados junto a la autovía A-7, justo en la linde con el término municipal de Ibi. De hecho, son bastantes las voces que en Alcoy creen que esa ubicación favorecería que la localidad vecina impulsara un desarrollo similar en los terrenos colindantes. El emplazamiento, como también se ha dicho ya, es distinto al del polígono planteado en la década de 2000, que se preveía situar algo más cerca de la ciudad. Esa idea tuvo una fuerte contestación por parte grupos naturalistas, como también ha ocurrido ahora.

La Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de UEPAL, reunidos hace unos días en la sede de la Cámara de Comercio, expresaron su apoyo explícito al proyecto. El presidente de la entidad, César Quintanilla, lo calificó de "necesario, muy importante como dique ante la fuga de talento y de empresas industriales que ven limitada su capacidad de crecimiento y asentamiento en este entorno por la falta de suelo preparado para su actividad". Por su parte, el vicepresidente, Natxo Gómez, que al mismo tiempo preside la patronal comarcal, defendió que esta propuesta es respetuosa con el entorno, y que la actual normativa ambiental para este tipo de instalaciones "no tiene nada que ver con la de hace unas décadas".

Cabe recordar, en relación a esto, que la Colla Ecologista La Carrasca ha encabezado hasta ahora el rechazo al polígono, alegando entre otros aspectos que el acuífero de El Molinar también se vería perjudicado, y que aunque los terrenos quedan fuera de los límites del parque natural de la Font Roja están muy cerca de ese espacio. Unos argumentos que, para el director general de AITEX, son "del siglo XIX" y suponen privar a Alcoy de la única alternativa de desarrollo que tiene ahora mismo.

Vicente Blanes considera "una necesidad, un tema de Estado y no de partidos políticos" este polígono. El responsable del instituto tecnológico incide en que "en Alcoy no hay suelo industrial" disponible de calidad, y que en La Canal está la única opción posible. Según afirma, en estos momentos la ciudad tiene seis empresas industriales por cada mil habitantes, frente a 15 en Castalla y 16 en Ibi, localidad donde "los polígonos están llenos". Ante este desarrollo de la villa juguetera, el director general de AITEX se pregunta "por qué no hacer en Alcoy un polígono en la linde con Ibi". Blanes insiste en que los polígonos actuales "son zonas sostenibles, integradas en el paisaje", y afirma que defender este es una forma de "salvar Alcoy".

Ibi no se ha pronunciado aún

Los defensores del polígono de la Canal en Alcoy insisten en que la iniciativa podría ser atractiva para Ibi, y que quizá podría llevar a que la localidad vecina creara suelo industrial en los terrenos colindantes que forman ya de su término municipal. Por el momento, no obstante, el Ayuntamiento ibense no se ha pronunciado sobre este proyecto, aunque podría hacerlo en breve, según fuentes consultadas por este periódico.

Hasta la fecha, y desde hace ya prácticamente 50 años, todo el desarrollo industrial de Ibi se ha realizado al sur del casco urbano, en la zona de l'Alfaç, mucho más amplia y de más fácil acceso. Eso no descartaría la opción de crear el polígono en el área limítrofe con Alcoy, aunque en los terrenos correspondientes a Ibi el proyecto plantearía la misma controversia ambiental y de gestión de las aguas residuales que se generaran.