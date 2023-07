El 88% de los alumnos del Campus de Alcoy provienen de fuera. La ciudad resulta atractiva para los jóvenes por sus precios de alquiler y su baja nota de corte comparada con otras universidades de la provincia y la Comunidad.

El Campus de Alcoy ha contado este curso con 2.500 alumnos, de los cuales unos 300 pertenecen a Alcoy y comarca. Esto representa que un 88% de los estudiantes de este campus provienen de fuera, mientras que el 12% restante es de la zona, según datos de la universidad.

El director del Campus de Alcoy de la Universitat Politécnica, Pau Bernabeu, asegura que a la ciudad vienen jóvenes a estudiar desde varios puntos de España como Madrid, Andalucía, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias y Castilla y León. Aunque sostiene que la mayoría de los que viene de fuera lo hace desde la provincia de Valencia. El campus también tiene público internacional, aunque en menor medida.

"Cuando hablas con los alumnos que no conocían el campus antes se sorprenden", relata Bernabeu que también confiesa que "pasa una cosa muy curiosa, a lo mejor un año viene un alumno que es de León y al año que viene vienen diez de esa provincia". Y es que el "boca a boca" atrae todos los cursos a estudiantes de fuera de la Comunidad Valenciana a Alcoy.

Entre los atractivos de la ciudad y del propio campus destaca el trato cercano con el profesorado, el precio del alquiler es asequible y la nota de corte no es demasiado alta en comparación a otras universidades de la provincia y la Comunidad.

En lo referente a los arrendamientos cerca de la universidad, Bernabe aclara que "los alquileres en Alcoy son costes que las familias se pueden permitir no como en las grandes ciudades que hay saturación de espacio y unos precios desorbitados". En esta línea, un alquiler en un piso de estudiantes para tres en Alcoy está cifrado en unos 500 euros de media, mientras que en València, de donde depende este campus, los alquileres llegan hasta los 800 euros.

Lidia Pulido es de Alcoy y estudia tercero de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. La joven decidió quedarse en su ciudad por su delicada situación económica. "Soy independiente económicamente desde los 16 ya que me cortaron el grifo en casa. Sabía que al terminar bachiller quería hacer una carrera porque era a lo que yo aspiraba", explica.

Pulido cuenta que comenzó a "buscarse carreras que se pudiese permitir" y vio que si quería estudiar tendría "que hacerlo por mi propia cuenta". En esta línea la joven confiesa que "me di cuenta de que no me podía permitir irme fuera".

Otra historia es la de Ainoa López, de Novelda. También estudia Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Ella asegura que no quería "irse muy lejos" por eso escogió el Campus de Alcoy ya que "no quería salir de la provincia" y en la UA no estaba la carrera.

López relata que "era una forma de estudiar en la Politécnica de València pero sin tener que trasladarme".

En este sentido ambas coinciden en la proximidad del campus al no tratarse de una universidad grande. "Nos conocemos más entre todos los alumnos y los profesores, si fuese una universidad grande no sería lo mismo. Todo eso hace un buen ambiente", concluye López.