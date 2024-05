"Bienvenido Míster Ministro": Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática visita Fageca

Un acontecimiento histórico para una población que tiene censadas 101 personas. Un ministro se ha dejado caer este miércoles por Fageca, una pequeña localidad en el corazón de la Vall de Seta, en El Comtat. Un hecho sin precedentes, constituyendo la visita más ilustre que recuerdan los más ancianos de la localidad. Ha sido Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien ha querido dar a conocer a los vecinos el proyecto "La Administración cerca de ti", que permite que funcionarios acudan a pequeños municipios para facilitar la realización de trámites relacionados con distintos departamentos públicos, en caso de no tener acceso a nuevas tecnologías o no poder desplazarse.

Así, Torres ha dado un paseo por esta localidad de la provincia de Alicante, situada a los pies de la sierra de la Serrella. Ha estado acompañado por el alcalde y diputado provincial Ismael Vidal (PSOE); el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; y el subdelegado en Alicante, Juan Antonio Nieves.

Y a su llegada a la puerta del Ayuntamiento, sobre lasa 11.30 horas, ha sido recibido entre aplausos por una docena de vecinos, en presencia de un nutrido grupo de medios de comunicación, con media docena de televisiones. Todo un evento para los fagequinos... y también para los municipios de la zona. Por ello al acto, que ha tenido lugar en la Casa de Cultura, han asistido los alcaldes de Famorca, Vicente Antonio Ruiz (PP); de Quatretondeta, Alejandro Montava (PSOE); de Alcoleja, Gema Baldó; de Penàguila, Salvador Catalá (PSOE); y de Millena, César García (PSOE); así como concejales de Gorga, Balones y Benimassot, participando todos en un encuentro con el ministro para trasladarle sus muchas necesidades.

Fageca cuenta según el INE con 101 personas censadas, aunque en invierno son solo unas 60 las que duermen allí, incrementándose la población los fines de semana y, sobre todo, en verano. Y los vecinos que han dado la bienvenida al ministro, la mayoría ya de una edad bastante avanzada, han coincidido en señalar la importancia de que visite la localidad un ministro, y que esto venga acompañado de mejoras y ayudas para el pueblo y para luchar contra la despoblación, ya que se podría considerar el municipio como la zona cero de la despoblación en Alicante.

Matías Carbonell, vecino de Fageca, ha destacado que "no sabemos a qué viene, pero es una buena señal que un ministro nos visite y se acuerde de nosotros". Sara Moros ha apuntado que "es sorprendente que venga un ministro a una población tan pequeña, lo cual es esperanzador. Necesitamos muchas cosas, y que sepan las cosas que necesitamos, porque a veces dan subvenciones para cosas que no nos hacen falta, y es bueno que sepan lo que necesitamos". Santi Grau, un alcoyano que lleva tres años viviendo en Fageca, previa escala en València, ha agregado que "es bueno que se acuerden de los pueblos pequeños. Fageca es una maravilla, pero esperamos que no sea solo hacerse la foto para la visita, sino que venga acompañada de medidas para ayudarnos". Y Consuelo Ferrer ha manifestado que "hay que mantener vivo el pueblo y necesitamos ayuda para ello".

La despoblación

Y el principal problema de la localidad coinciden todos es la despoblación, por lo que son necesarios dotar a estos pequeños pueblos de más servicios básicos, como sanidad o educación, para que sean más atractivos para que la gente se quede allí a vivir. Eso sí, durante las conversaciones del ministro con varios de los vecinos, han destacado la buena conexión de internet que disfrutan en la localidad, hablando con una mujer que se había venido a vivir a Fageca desde València, y que teletrabaja, e internet "va mejor que en València". Y a colación de esto la delegada del Gobierno ha recordado el gran esfuerzo del ejecutivo central en que estos pequeños pueblos tengan acceso a internet de banda ancha. Un elemento que también ha destacado el ministro.

Torres ha querido hacer un seguimiento directo de los trabajos que se desarrollan con el programa ‘La Administración cerca de ti’, una iniciativa que, en dos años, ha alcanzado a 2.580 usuarios de la Comunidad Valenciana, y que acerca los trámites administrativos a los pequeños municipios. Así, se ha reunido con el alcalde de la localidad y con regidores de otros diez municipios de la provincia.

Trámites administrativos

El ministro ha destacado que hay dos formas habituales para que los ciudadanos realicen sus trámites administrativos: de manera virtual, para lo que “se ha hecho un esfuerzo desde el Gobierno de España en el desarrollo de la banda ancha”; y de manera presencial, con el desplazamiento del vecino hasta la administración correspondiente.

“Pero hay una tercera manera, que es ‘La Administración cerca de ti’, para las personas que no tienen acceso por vía virtual y tampoco se pueden desplazar”, ha señalado. “Se trata de llegar a todos los municipios que tengan menos de 8.000 habitantes, como este de Fageca, que tiene una lejanía a las zonas más urbanas y precisa que se le faciliten los trámites”, ha agregado.

Por ello el ministro ha manifestado que es “necesario y justo” el esfuerzo que realizan los trabajadores públicos que se acercan al ciudadano con "La Administración cerca de ti". “Estos hombres y mujeres hacen una labor impagable, que es la administración más cercana, que satisface las demandas de los vecinos, a los que hay que garantizarles la conectividad, igual que la sanidad o la educación públicas”.

Por ello, Torres, ha considerado “importante tener un Gobierno que invierta en el Estado del bienestar, en tener unas buenas conexiones, una buena sanidad pública, una buena educación pública, y tratar justamente a los administrados”.

Por su parte el alcalde de Fageca ha agradecido la visita del ministro, al mismo tiempo que ha destacado la necesidad de mejorar los servicios de los municipios pequeños para poder hacer frente a la despoblación. Y ha apuntado que el proyecto "La Administración cerca de ti" trata de "fortalecer la cohesión social y territorial, acercando la administración a la ciudadanía, combatiendo la brecha digital y proporcionando a nuestros vecinos y vecinas herramientas para una mejor gestión y comunicación con la administración pública". La Casa de Cultura se ha quedado pequeña para acoger el acto del ministro con los vecinos, con unas 70 personas en el salón de actos entre residentes, vecinos de la zona y regidores de la comarca.

El programa ‘La Administración cerca de ti’ ha realizado en la Comunidad Valenciana, desde su implantación en noviembre de 2022, un total de 345 sesiones, con 2.580 usuarios. En estos encuentros, se han expedido 349 certificados de Persona Física (FNMT) y 1.336 cl@ve permanentes. La provincia de Alicante, ha contado con 80 sesiones, a las que han acudido más de un millar de ciudadanos para facilitar sus trámites con las administraciones.

En los últimos tres años, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha invertido más de 32 millones de euros a la transformación digital de la Comunidad Valenciana.