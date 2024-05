Alcoy presenta un presupuesto de 64 millones al que prevé sumar otros 35 en inversiones

El Ayuntamiento de Alcoy ya tiene al fin, comenzando la segunda quincena del mes de mayo, un borrador de presupuestos para la anualidad de 2024. El alcalde, Toni Francés, acompañado de la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, y del vicealcalde y socio de gobierno de Compromís, Àlex Cerradelo, han presentado este viernes su propuesta de cuentas municipales. La idea, según han explicado, es que el tema vaya al pleno ordinario de junio, fijado en principio para el día 7 del próximo mes. En ese tiempo, el equipo de gobierno deberá asegurarse el apoyo de al menos uno de los grupos de la oposición para poder sacar adelante la iniciativa.

La edil de Hacienda ha admitido que se trata de una fecha tardía para presentar el borrador de los presupuestos, pero se ha escudado en que primero debía aprobarse otro presupuesto, el de la empresa pública recientemente constituida para la gestión de algunos servicios como los centros deportivos. Además, Moltó ha argumentado que han estado esperando a la aprobación de medidas para flexibilizar la Ley de Estabilización Presupuestaria, algo que finalmente todavía no se ha cumplido porque "el PP ha votado en contra en el Congreso y el Senado".

La edil de Hacienda explicando el proyecto presupuestario junto al alcalde y el vicealcalde. / Juani Ruz

El proyecto de presupuestos municipales asciende a 64,2 millones de euros de gasto corriente, un 4% más que el año pasado. El equipo de gobierno, no obstante, deja fuera del borrador otros 35 millones en inversiones que se están ejecutando, porque, según Moltó, "ya se han incorporado vía remanente". De ese montante, asimismo, alrededor de 20 millones ya se están empleando en acometer diferentes obras. De esa forma, la cantidad real manejada por el Ayuntamiento supera los 99 millones de euros.

Buena parte de esas inversiones se hará a través de subvenciones, fundamentalmente de fondos europeos. La aspiración es llegar a conseguir 30; ya se han recibido más de 20, y se espera que se consignen otros más de 9 este año. Entre los proyectos a financiar con esas partidas están la reforma de las barriadas de la Font Dolça y el Sagrat Cor. Ambas están situadas en la Zona Norte, la primera a pocos metros de la N-340, ya cerca de la salida de la ciudad, y la segunda en las proximidades del acceso al puente Francisco Aura, no lejos del Hospital Virgen de los Lirios. En ambos casos se trata de bloques de viviendas construidos hace ya más de medio siglo y necesitados de alguna intervención.

Obras de la plaza de La Rosaleda, que continúan este año y a las que se ha referido el equipo de gobierno. / Juani Ruz

Por otro lado, el gobierno municipal no se plantea grandes cambios en el plano de los impuestos, ni tampoco cree que el remanente de tesorería negativo de 2,9 millones de euros vaya a ser un impedimento para solicitar nuevos préstamos. Al respecto, la edil de Hacienda ha señalado que "si no hubiéramos tenido que afrontar obras como las de La Rosaleda, el remanente no sería negativo", a modo de crítica al PP. Por otra parte, se ha referido a proyectos en marcha o que se espera desarrollar a corto plazo, como el de regeneración ambiental Alcoi BioUp o la reforma del acceso sur a la ciudad. El vicealcalde ha aludido también al "refuerzo de los servicios municipales", también los relacionados con la inclusión, junto con "la incentivación de la industria".

Carrera profesional horizontal

Por su parte, el alcalde se ha referido a cuestiones como el incremento de la partida de mantenimiento en 1 millón de euros, así como a la congelación de la mayoría de los impuestos y tasas municipales, salvo la de basura, que, según ha dicho, aumentará de manera "moderada" y, al mismo tiempo, "muy sostenida y progresiva". También ha resaltado el incremento de 900.000 euros en el aprtado destinado a atender "la emergencia a las familias vulnerables", entre otros aspectos.

Protesta de funcionarios exigiendo la aplicación de la carrera profesional horizontal en un pleno a principios de año. / Juani Ruz

Asimismo, Francés ha destacado el incremento de la partida de Personal de 27 a 29,5 millones de euros, que ha atribuido a "la apuesta por los servicios públicos" y los trabajadores que los desempeñan. Hay que remarcar, en este caso, que el equipo de gobierno ha aceptado finalmente las reivindicaciones expuestas por la mayoría de los sindicatos para poner en práctica la carrera profesional horizontal. Las organizaciones exigían que la partida estuviera dotada con 400.000 euros anuales más para atender el aumento de retribuciones que esta aplicación conlleva.

El portavoz municipal del PP, Carlos Pastor, exponiendo sus objeciones al proyecto presupuestario. / Juani Ruz

En buena medida, este anuncio del alcalde de atender las demandas sindicales ha neutralizado el argumento que había expuesto solo unos minutos antes el portavoz del PP, Carlos Pastor, quien había anunciado que "el tema de la carrera profesional horizontal es una línea roja", y que si el gobierno rechazaba las exigencias de los funcionarios ellos votarían en contra de los presupuestos. El portavoz popular también criticó que "con nosotros no han negociado nada", criticando también la tardanza en presentar el proyecto de cuentas y recordando que "es un gobierno que no tiene mayoría absoluta" y que "si no se aprueban los presupuestos, el alcalde podría tener que someterse a una cuestión de confianza".