El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado de manera definitiva este miércoles el presupuesto de 2023, estando la actual corporación municipal en funciones y a tan solo tres días de constituirse la nueva. El equipo de gobierno socialista ha rechazado la alegación a las cuentas que había presentado el PP, aduciendo defectos de forma y sin entrar a discutirla. El PSOE ha contado en la votación con el apoyo de Ciudadanos, lo que ha facilitado que el punto saliera adelante. Mientras tanto, los populares, como es lógico, lo han hecho en contra, al igual que Guanyar Alcoi, y el resto de grupos se han abstenido.

El PP y Guanyar han votado también en contra de la urgencia de este pleno, que la concejal de Hacienda en funciones, Vanessa Moltó, ha defendido por "la necesidad de entrada en vigor del presupuesto". La edil ha criticado la presentación de una alegación por parte del PP "que ni siquiera cumple lo que dice la ley", y cuya inadmisión es, según ha dicho, "lo único que cabe". También ha criticado que debido a este trámite no se pueden abonar facturas ni hacer contrataciones, al no haber entrado automáticamente en vigor las cuentas de 2023.

El concejal en funciones de Guanyar Pablo González, en cambio, ha justificado su oposición a la urgencia de este trámite, argumentando que "la aprobación del presupuesto se hizo tarde, y todo el mundo tiene derecho a presentar sus alegaciones". Además, ha considerado que "no es correcto" aprobar unas cuentas "justo antes de las elecciones". En su opinión, esto hace "daño al sistema democrático" y "da a las a la extrema derecha", en tanto que se incrementa la desconfianza en las instituciones.

Por su parte, la edil popular en funciones Amalia Payá ha recriminado al PSOE que "hay 30 días para resolver las alegaciones", y que "durante 12 años nunca se han aprobado los presupuestos en tiempo". También ha hecho hincapié en que la actual corporación está en funciones, y que la nueva tomará posesión dentro de tan solo tres días, con una composición bastante diferente a la de los últimos cuatro años.

Con todo, PP y Guanyar se han quedado solos en su negativa a que el punto se debatiera, por lo que el pleno ha seguido adelante. Ya durante la discusión, Pablo González ha insistido en que la corporación cambiará dentro de solo tres días; a su juicio, la única finalidad de dar el visto bueno definitivo al presupuesto antes del 17 de junio obedece a que el nuevo Ayuntamiento, en el que el PSOE tendrá una posición mucho menos cómoda que ahora, "se encuentre el presupuesto totalmente cerrado". "La ciudadanía pedía cambios, pero esto es más de lo mismo", ha dicho.

Corporación en funciones

Mientras, Amalia Payá ha denunciado que el PP no ha recibido las "pruebas documentales" que pidió, al tiempo que ha cuestionado "la competencia de una corporación en funciones". La concejal ha anunciado que se solicitará un informe sobre este aspecto, y también sobre si "un asesor jurídico externo" puede emitir "informes sobre las competencias exclusivas de un habilitado nacional", argumentando que esta situación se ha producido en la elaboración de las cuentas de 2023.

Según ha dicho, hay jurisprudencia en contra de que esto ocurra, y ha repasado algunas sentencias de otras comunidades autónomas donde había "ingresos hinchados en presupuestos", algo que los populares han denunciado de manera reiterada que también se da en el presupuesto de 2023. "No se nos han facilitado las pruebas que solicitamos", ha recalcado Payá. Entre otros aspectos, ha asegurado que se han calculado de manera errónea, y a conciencia, los ingresos por tasa de basura. "Presupuestan falsamente el dinero que se va a ingresar", ha afirmado.

La réplica por parte del equipo de gobierno en funciones la ha dado la responsable de Hacienda, aunque antes, el alcalde, Toni Francés, ha tachado de "ridículo" el argumento de Amalia Payá, y ha aseverado que lo que se entrega a las entidades financieras para pedir créditos "es el presupuesto liquidado y no el aprobado". También Vanessa Moltó ha echado mano después de la ironía para recriminar a la edil popular que "tan irreales son estas cuentas que hemos tenido 12 ejercicios con resultado positivo".

La concejal de Hacienda durante los últimos cuatro años ha insistido en que la alegación del PP se rechaza porque no cumple los requisitos de forma necesarios, al tiempo que ha vuelto a defender la urgencia "para que se puedan seguir tramitando contratos ligados a subvenciones". Además, ha defendido que "los expedientes de la casa se llevan por parte de funcionarios de la casa", y que el asesor jurídico externo "está a disposición del Ayuntamiento, no del equipo de gobierno".

Este pleno, al que no ha acudido el portavoz saliente de los populares, Quique Ruiz, debería haberse realizado el lunes 12 de junio, pero fue aplazado a última hora por un defecto de forma, ya que se había convocado con menos de 48 horas de antelación. Asimismo, esta sesión no ha sido la última del mandato 2019-2023, puesto que para la tarde de este miércoles aún hay otra convocada, que en este caso, no obstante, se espera que sea un mero trámite. El único punto del orden del día, junto con la votación de la urgencia, es la aprobación de las actas de las sesiones anteriores.