En la era de la información digital, fortalecer el conocimiento de las personas mayores para que puedan realizar trámites online gracias a la administración electrónica es garantizar la mejora y la accesibilidad de los servicios públicas. Por ello, en el marco del programa "La Administración cerca de ti", impulsado por la Subdelegación del Gobierno en Alicante, se ha llevado a cabo una iniciativa que busca acercar la administración electrónica a los ciudadanos. Esta jornada informativa tiene como objetivo proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para realizar trámites telemáticos con la Administración, eliminando así la necesidad de desplazamientos físicos y facilitando el acceso a los diferentes servicios públicos.

Durante el evento, los asistentes han tenido la oportunidad de obtener información detallada sobre la identificación electrónica y los distintos medios disponibles para obtenerla. En particular, se ha destacado la importancia de obtener el Certificado Digital o el sistema Cl@ve como herramientas fundamentales para llevar a cabo trámites administrativos de manera segura y eficiente. Para ello, los participantes han sido guiados a través de un recorrido detallado sobre los servicios de los que pueden disponer de forma online, como la tramitación del borrador de la renta, solicitudes de ayudas, acceso a la carpeta ciudadana o realizar un poder notarial, entre otros.

Esta iniciativa no solo beneficia a la población en general, sino que también representa una oportunidad significativa para las personas mayores, permitiéndoles evitar desplazamientos innecesarios y cerrando la brecha digital. Este es el caso de Loli Tomás, que ve en la obtención del certificado electrónico una mejora en su día a día. "Antes lo usaba para trabajar pero cuando me jubilé dejé de tenerlo y ahora me interesa mucho utilizarlo. Tener el certificado en el móvil es una ventaja porque te permite hacer un trámite un domingo o un festivo sin necesidad de pedir cita. Después siempre te viene mal ir cuando la tienes y de esta forma es más cómodo porque lo haces en casa sin prisa, es de agradecer", asegura Tomás.

"Es interesante tener el certificado porque nos permite hacer trámites telemáticamente y con más seguridad. Yo aún me meto y tengo mis dudas sobre como usarlo, pero a partir de ahora espero que no sea lo mismo y poder haber mejorado gracias a lo que he aprendido porque es muy interesante para poder hacer trámites con la administración sin tener que salir de casa", explica Ana Martínez, una de las asistentes.

Aunque el apoyo entre los asistentes ha sido total, muchos reclaman que iniciativas como estas lleguen a otros espacios. "Ha sido una actividad muy interesante y muy necesaria, pero necesitamos que llegue a otros centros sociales y a más entidades en las que haya mayores que estén desconectados de la tecnología digital para que puedan tener el certificado en el ordenador y en el móvil para poder contactar con la administración", señala el usuario Felipe Castejón.

Al finalizar la jornada, los asistentes pudieron obtener su firma digital con la ayuda de las personas que habían ofrecido el curso, lo que les permitirá a partir de ahora disfrutar de los beneficios de la administración electrónica desde sus dispositivos móviles, como Piedad Portela. "Este curso me ha parecido super interesante, tendrían que existir muchos más porque nuestra generación necesita mucho este tipo de cursos. Yo lo había usado alguna vez, pero he venido porque me faltaba tenerlo en el móvil y nos han explicado como usarlo desde el teléfono. Ha sido una información muy completa y me ha ayudado mucho a mejorar mi relación con la administración", indica Portela.

Una iniciativa que ha servido de ayuda tanto a quienes ya tenían instalado el certificado como para quienes todavía no se habían atrevido a dar el primer paso. "La charla ha estado muy bien la verdad, las personas mayores necesitamos que nos ayuden un poco con estas cosas porque tenemos muchas dudas. Mi mayor problema era que lo tenía instalado desde hacía mucho tiempo que aún no lo había podido empezar a utilizar porque no sabía como, ahora ya sí", afirma Helena Ábalos, asistente a este curso.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha resaltado la importancia de esta iniciativa como una forma de facilitar la vida de los ciudadanos, especialmente de los más mayores. "Esta actividad busca dar a conocer los servicios y trámites que ofrece tener este certificado y, además, dotar a los asistentes con las herramientas necesarias que les permitan realizar trámites sin desplazamientos innecesarios ahorrándoles tiempo", subraya Nieves.

Asimismo, la directora de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, Maria Aleson, ha mostrado el compromiso de la institución en la lucha contra la brecha digital. "La Universidad Permanente cumple 25 años y estamos enfocados en cerrar la brecha digital, por eso organizamos actividades en colaboración con la Subdelegación del Gobierno para mostrar a las personas mayores que la tecnología puede ser una herramienta amigable y útil en sus vidas, siempre y cuando cuenten con la capacitación adecuada", asegura Aleson.

Esta iniciativa demuestra que, en la era digital, el conocimiento es la clave del empoderamiento. Proporcionar a los ciudadanos, especialmente a las personas mayores, las herramientas y habilidades necesarias para navegar por el mundo digital no solo abre nuevas puertas de oportunidad, sino que también promueve una sociedad más inclusiva y participativa.