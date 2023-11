De nuevo largas colas en el entorno de La Plasa de Torrevieja a primera hora. Como ha ocurrido desde la primera y pionera campaña de bono consumo en Torrevieja la iniciativa ha vuelto a arrasar. Y ya es la novena edición. La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y gestionada por la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apymeco) destina un incentivo al consumo se eleva en esta ocasión a 795.000 euros municipales, repartidos en bonos con un valor nominal de 10 y 20 euros y con la limitación de un máximo de compra de 100 euros por solicitante. Y distribuidos casi al 50% entre la venta por internet y la presencial.

Ayer comenzaba la distribución de citas previas para obtener los bonos presencialmente. Se agotaron 4.000 . Ya había algo de cola sobre las seis y media de la mañana y a las diez ya estaba todo repartido. Hoy miércoles se agotarán las 4.000 restantes. Pero nada que ver con los agobios de la penúltima campaña veraniega.

Venta en internet

La venta electrónica ha sido bastante más equilibrada en esta novena edición que en las anteriores. En una de ellas medio millón de subvención voló en dos horas. Se ha podido distribuir a lo largo de tres jornadas desde el sábado y se agotó ayer. Tres días completos. La exigencia de certificado digital ha limitado los abusos -que un solo usuario acaparara muchos bonos-, porque el sistema esta vez ha impedido el uso reiterado del certificado de un mismo usuario. Quien ha querido «levantarse» más de lo que le correspondía ha tenido que recurrir a la clave personal de otros. Y eso no es igual que prestar un DNI. El Ayuntamiento ha reforzado el servicio de emisión de certificados digitales y la demanda seguía viva ayer.

Satisfacción

La concejala de Comercio, Rosario Martínez Chazarra valoró muy positivamente cómo se ha organizado esta novena campaña. El reto es que las citas presenciales se canjeen de forma presencial de forma efectiva porque muchas de ellas no se hacen efectivas. Los bonos que no se retiren volverán a la venta on line para que la subvención no se pierda. Los bono consumo se canjearán en los establecimientos entre el 27 de noviembre al 31 de diciembre en más de 320 negocios adheridos a la iniciativa.

Desde el viernes

Desde este viernes 1 de diciembre a las 08:00 horas y hasta el 14 de diciembre a las 20:00 horas, el Bono Consumo se podrá adquirir de manera presencial por aquellas personas con DNI o NIE y cita previa. Descendientes menores de edad, personas con diversidad funcional o aquellas impedidas físicamente que deseen adquirir estos bonos, podrán adquirirlos a través de los padres o tutores legales previa presentación del documento que acredite su condición y/o DNI o NIE de la persona representada, así como de la correspondiente cita previa.

Para que pueda ser aplicado un bono en la compra o gasto, el único requisito será mostrar el DNI o NIE antes del pago en el propio establecimiento y presentar el propio bono de descuento en formato impreso o digital. Y algo importante: si una compra es realizada con varios bonos, deberán comprobarse los diferentes DNI asociados a los bonos "debiendo estar presentes las personas titulares del Bono".