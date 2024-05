El Ayuntamiento de Tibi inicia los trámites para paralizar las licencias para la instalación de plantas fotovoltáicas

Tibi tiene intención de suspender la concesión de licencias para la instalación de plantas fotovoltaicas y sus tendidos eléctricos en su término municipal. Para ello, el Ayuntamiento se halla inmerso en la preparación de los trámites necesarios y los estudios pertinentes para poder llevar a cabo esta cuestión. Así lo ha explicado el alcalde José Candela (PSOE) en un pleno extraordinario donde ha indicado que ya "se ha iniciado el expediente que permitirá paralizar" esa concesión de autorizaciones. Aunque no se ha atrevido a dar plazos, aunque oposición y vecinos se lo han reclamado.

El PP del municipio solicitó esta sesión extraordinaria para conocer en qué punto se encontraban las plantas fotovoltaicas que afectan al municipio. En ella, Candela ha puesto sobre la mesa todo lo realizado por el Ayuntamiento desde el pasado 25 de marzo hasta ahora. Al consistorio han acudido además vecinos y representantes de la plataforma creada contra estas plantas solares y lo que supondrá para la localidad y el turismo. Como ya publicó este diario, los proyectos "Kenerjona I y II" tienen previsto instalar sus plantas solares en Castalla e Ibi, pero el tendido eléctrico de las mismas para por Tibi, lo que preocupa a los residentes.

Y también preocupa al gobierno local y al alcalde pero este último ha explicado que el proceso para llegar a ese punto es complicado. Para empezar porque hay que modificar las Normas Subsidiarias (NN SS), en las que se basa el planeamiento urbanístico de la localidad al carecer de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Candela ha indicado que "desde el 25 de marzo se trabaja con el asesor jurídico y el arquitecto para la redacción y estudio de las alternativas" a la modificación de esas normas subsidiarias que permita a la localidad paralizar la instalación de plantas fotovoltaicas, u otro tipo de instalaciones como subestaciones.

El primer edil ha afirmado que, al estudiar este asunto, se han encontrado con una modificación en el texto de la Ley de Ordenación del Territorio, Paisaje y Urbanismo (LOTUP) en el que "en 2022 se modificó el tiempo en el que se pueden suspender licencias", pasando de "dos años a seis meses". ¿Qué supone esto? Pues que pasado ese tiempo, se acaba con el plazo para no conceder estas autorizaciones y "no se puede volver a poner en marcha".

Por su parte, la edil de AIDU Tibi, Julia Cartagena de la Peña, ha indicado en la sesión que "nuestro grupo insiste en que, con urgencia, hay que paralizar las licencias" para la instalación de las plantas fotovoltaicas en el municipio. "Hay que darse premura en estas actuaciones que son fundamentales para que estos proyectos no salgan adelante", añade.

Candela ha explicado que "no se va a realizar hasta que no tengamos todos los trámites y el expediente preparado" e "ir paso a paso para no pisarse los dedos con los tiempos". Así "queremos tenerlo todo listo para poder realizarlo". Con todo alega que "si motivamos de forma correcta esta suspensión de licencias, el plazo se podría ampliar a un año". Y eso pasaría por "justificar con informes la degradación que supondría para el entorno paisajístico" la instalación de este tipo de proyectos. Con todo, el alcalde intentó tranquilizar a los presentes indicando que "hasta ahora se ha informado de forma negativa a todo lo solicitado por la empresa" respecto a informes técnicos y que "tampoco ha pedido aún ninguna licencia".

Con todo, sobre la petición de que se informara sobre en qué punto estaban ambos proyectos, el alcalde ha relatado casi como un diario los pasos dados hasta ahora y ha recordado que no hay ninguna novedad que se tuviera que llevar a pleno. Así recuerda que se presentaron alegaciones y que la empresa presentó al mismo tiempo la misma cuestión, por lo que se ha hecho "un complemento de alegación" a lo que contestaron en un primer momento.

El pleno celebrado en Tibi este miércoles. / INFORMACIÓN

Sobre la petición del PP de un pleno extraordinario para este asunto, el alcalde ha indicado que "hemos puesto de manifiesto nuestra intención de reunirnos con ellos y los vecinos y que haya diálogo" pero considera que "lo fácil es acusar o tratar de manchar mi nombre y gestión" y "otros aprovechar para sacar rédito político". Ante esto, la concejala popular Yolanda García ha indicado que "este pleno no era para acusar a nadie ni sacar rédito" sino porque "solo se celebra un pleno al trimestre y queríamos información sobre estas cuestiones que se están tratando".

Al inicio del pleno el alcalde ha recordado que "ya manifestamos el total rechazo con la palabra y con las acciones concretas que hicimos en el pleno" además de que "hemos colaborado con la plataforma para poder realizar todos los trámites necesarios e informativos". Candela apunta a que "somos conscientes del impacto que este proyecto puede tener en nuestro entorno y en la calidad de vida de los vecinos".

Los vecinos se sienten "indefensos"

Algunos vecinos han acudido al pleno de este miércoles para poder conocer de primera mano la información y los pasos datos. "Estamos contrariados porque hemos tenido que ir tirando para poder hablar con el alcalde y de momento no nos había contestado", indica uno de los representantes de la plataforma. Así alega que el proyecto que prevé una línea de alta tensión es "algo terrible para el pueblo. Lo más grave es que es una auténtica invasión" al término municipal de esa nueva infraestructura.

Porque "el pueblo se quedaría envuelto si ponen otra por el otro lado" ya que se suma a una ya existente. "Sería malo a nivel turístico y también por la gente que vivimos allí que necesitamos que venga gente de fuera. Estamos indefensos" ante todos estos proyectos. Así alegan que "tuvimos que hablar con la oposición para que pidiera el pleno". En esa sesión se ha preguntado al alcalde si ya conocía desde 2022 que se iban a desarrollar estos proyectos, "algo a lo que no ha contestado in situ y ha dicho que lo hará por escrito".

Los vecinos apuntan a que "no entendemos por qué se ha tardado tanto en modificar las normas subsidiarias" para poder suspender la concesión de licencias: "La gente del pueblo está muy inquieta con este tema", apuntan desde la plataforma.

