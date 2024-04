Calles con nombre de mujer en la urbanización del Alamí de Ibi

Calles con nombre de mujer en Ibi. La urbanización del Alamí tendrá en sus viales los nombres de mujeres destacadas de la localidad que destacaron profesional y socialmente para que se reconozca su figura.

Las calles propuestas son: c/ Teresa Pérez Morant, concejala de Ibi en 1938; c/ Mª. Luisa Vilaplana Albero, capitana Contrabandista en 1950; c/ Asunción Picó Tortosa, Capitana Pirata en 1964 y primera COP femenina; c/ Rogelieta Verdú Company, música, pianista y profesora; c/ Germanes Cortés Vicent (Les Cubanes), fundadoras del Colegio Libre de Ibi; c/ Les Telefonistes d’Ibi; c/ Germanes Guillem, copistas del Museo del Prado y av. Miriam Martínez Rico, atleta y medallista paralímpica en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Todas estas calles dispondrán un cartel informativo en el que se incluya una breve biografía de las mujeres a las que están dedicadas. Además, se elevará a pleno también la propuesta de añadir biografía al resto de calles dedicadas a mujeres y a efemérides relacionadas con el feminismo que hay en la localidad.

La propuesta parte de la Concejalía de Igualdad y ha sido presentada a pleno por el equipo de gobierno tras aprobarse con los votos favorables de PSOE y Som Ibi, la abstención del PP y el voto en contra de VOX.

El alcalde, Sergio Carrasco, y la teniente de alcalde de Igualdad, Montse Agulló, se han reunido con las mujeres y familias de estas que darán nombre a las calles de la urbanización, con el fin de explicarles la propuesta y solicitar su consentimiento. La propuesta tiene el fin de "dar su justo lugar a aquellas mujeres ibenses que destacaron profesional y socialmente, que trabajaron por nuestro pueblo y que merecen que todo el mundo las conozca y reconozca", ha comentado la concejala Montse Agulló.