El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, va recordar ahir que el risc de contagi zero de coronavirus «no existeix», i que per això «hem tractat de minimitzar-lo al màxim» de cara al curs escolar que ha començat aquesta setmana. D'aquesta forma, tot i la presencialitat de les classes, «davant de tot prevaleix el criteri de protecció de la salut», de manera que es vigilarà en tot moment amb la màxima cura es complisquen les mesures de prevenció previstes i s'actuarà amb celeritat si es produguera algun contagi. Així ho va recalcar ahir el responsable autonòmic durant la sessió del cicle «Converses de futur» que organitza INFORMACIÓN, en la qual va explicar de primera mà com s'ha fet per a la tornada a les aules després de sis mesos i va respondre diferents preguntes que li van plantejar al respecte.

Marzà va recordar la tasca feta des del passat de juliol per tal que l'alumnat pugueren reprendre les classes, una volta es va acordar que serien presencials sempre que fora possible, amb la creació dels grups de convivència estable a Infantil i els primers cursos de Primària, els anomenats «grups bombolla», i el manteniment de distància social en la resta de nivells educatius. Segons va dir, no ha sigut «una cosa només de la Conselleria», sinó que s'ha tingut molt en compte el criteri de docents, sindicats i famílies, i s'ha anat «centre a centre» per tal de conéixer les necessitats de cada u.

El conseller va defendre la idoneïtat de les classes presencials, perquè és l'opció que recomanen els experts, tal i com va assenyalar a preguntes d'un dels assistents al seminari digital. «Els nostres xiquets necessiten socialitzar» com a element bàsic per al seu desenvolupament personal. De fet, va indicar Marzà, s'han vist «dificultats derivades del confinament molt elevades» en molts escolars, en aspectes com coneixement cognitiu. A més, «hi ha un altre factor, el de la desigualtat». Així, va fer especial menció a «l'alumnat amb major vulnerabilitat social», que va tindre moltes més dificultats per a poder seguir les classes en línia. «Hem de corregir totes aquestes desigualtats, cal que no es reproduïsquen», va incidir. I cal també tindre en compte, va afegir, que «no podem viure aïllats a casa», sinó que «hem de generar espais més segurs», en aquest cas en l'àmbit educatiu.

No obstant això, Marzà admet que la situació actual de la pandèmia de covid-19 genera una gran incertesa en el conjunt de la societat, i per això, va dir, «entenc perfectament les pors» d'alguns pares i mares a portar els seus fills als centres escolars. Ara bé, va assenyalar que «segur que aquestes famílies tampoc no han estat tancades a casa durant tot l'estiu; segur que han anat fora a algun espai on han interactuat amb altres persones, es normal». Per tant, va reiterar que els centres escolars no són espais insegurs, sinó que «el que fem és protegir als seus infants als centres i reduir el risc», i va insistir també en que «és fonamental que els xiquets vagen a escola i vagen avançant».

El conseller va recordar que la reducció de les ràtios en tots els nivells educatius per tal de complir les distàncies de seguretat ha suposat la creació de més de 3.000 nous grups. Així mateix, això ha comportat la contractació de vora 4.400 docents. Hi ha hagut, a més, un apartat de despeses extraordinàries per a l'adequació d'espais als centres, i fer «que no hi haja cap aula on no es complisca el metre i mig de distància» entre els alumnes. S'han invertit vora 200 milions d'euros en aquest concepte, fons que en part han arribat de l'Estat. No obstant això, va indicar que la despesa no ha sigut encara major perquè no ha estat possible, per la qual cosa va incidir en que «necessitem tindre un tracte just per part del Govern d'Espanya» pel que fa al finançament, i poder fer front amb garanties a qüestions com aquesta i, a més, reduir ràtios de manera permanent.Contactes estrets en quarantena

El conseller va explicar que Salut Pública ha elaborat una guia sobre com actuar davant d'un contagi de coronavirus en un centre escolar. En aquest sentit, va recordar que «si es detecta un positiu en un centre educatiu, el «responsable covid» l'aïllarà en un espaifins que els seus familiars el vinguen a buscar, i alhora s'avisarà al centre de salut pública de referència». Als grups de convivència estable d'Infantil, els anomenats «grups bombolla», la detecció d'un positiu suposarà que tot el grup faça una quarantena de 14 dies, durant els quals es farien classes telemàtiques. A la resta de nivells, com que hi haurà distància de seguretat a l'aula, només s'aïllarien els contactes estrets de l'alumne que s'haguera contagiat.

Preguntat sobre si caldria haver fet també una guia d'actuació per a les famílies, de manera que pugueren «traslladar» a casa les mesures de prevenció dels centres, Marzà va indicar que «és necessari que puguem traslladar a les famílies» les mateixes recomanacions per al funcionament de les classes, i que és una qüestió en la qual s'està treballant, «però com a recomanació», perquè és la forma en què es pot actuar en l'àmbit familiar. I, en aquest sentit, va apuntar que una d'aquests suggeriments és «que en els espais de socialització, els xiquets coincidisquen en la major mesura possible amb els grups de convivència».

On sí es traslladarà aquesta forma de funcionament és també en els menjadors escolars, on els grups de convivència també dinaran junts, «molts d'ells en la pròpia aula». La seguretat en aquests espais es garantirà guardant el metre i mig de distància necessari.