P ¿Están preparadas las universidades de la provincia para iniciar el curso?

R Yo creo que sí, ha habido mucha planificación durante julio y agosto y se han tomado medidas y establecido protocolos. Hemos tenido que ajustar más a última hora algunos de ellos por las recomendaciones del Ministerio de Universidades ahora en septiembre, pero pienso que vamos a tener unas condiciones seguras.

P Los aforos, por esas recomendaciones del Ministerio, se han reducido más de lo que tenían previsto y se ha tenido que adaptar el protocolo para poder realizar las prácticas

R La novedad fue que la distancia de 1,5 metros debía mantenerse en clase y eso en las aulas condiciona una bajada del aforo. Depende de la configuración de las aulas, pero antes barajábamos entre un 50 y un 75% de presencialidad y ha habido que reducirlo a entre un 25 y un 40%. Eso se consigue con flexibilidad y con la docencia dual. Los alumnos que no caben en el aula seguirán las clases por medios telemáticos. La recomendación de 1,5 metros de separación hacía imposible las prácticas en laboratorios, pero se dictaron normas por parte de la conselleria que ya las hacen posibles.

P Este curso no va a ser igual que el pasado, pero ¿tienen confianza los rectores en que se pueda impartir y los alumnos reciban la docencia necesaria y adecuada?

R Nosotros vamos a poner todas las condiciones para que sea así. Vamos a empezar este curso intentando que haya una máxima presencialidad en función de las circunstancias, pero la circunstancias son completamente imprevisibles. En función de lo que vaya ocurriendo iremos evolucionando. Va a ser un curso atípico lógicamente. Vamos a depender de factores externos, pero tenemos los medios para que la palabra clave, que es la flexibilidad, pueda ir solucionando los problemas que surjan a lo largo del curso. No sé lo que va a pasar, creo que nadie lo sabe.

P En el mejor escenario, las clases se pueden impartir con un 40% de presencialidad y el resto las siguen desde casa sin problema. Pero puede darse el caso de que se detecten positivos por covid y una parte del alumnado deba aislarse o se produzca un confinamiento parcial. ¿Están las universidades mejor preparadas ahora para una posible docencia 100% online?

R Sí, lo que se tuvo que hacer en marzo fue una cuestión de emergencia y se realizó con los medios disponibles. Por supuesto hemos completado estos medios. Ahora mismo todas tenemos prácticamente en todas las aulas sistemas semipresenciales. Y, aunque aún falta mucho por hacer, el profesorado ha realizado cursos de formación en docencia online y ya no es lo mismo que en marzo. Tenemos más medios y más experiencia. Por otra parte, en el estudiantado también se ha mejorado la llamada brecha digital. Entre todos hemos puesto más medios para que, en caso de que tengamos que ir al extremo de la docencia online completa, las condiciones sean mejores que en marzo.

P En el caso de las prácticas, ¿van a ir todos los alumnos de manera presencial por turnos o el profesor tendrá que recurrir a vídeos y otro tipo de docencia?

R En principio se va a intentar que las de mayor interés presencial puedan ser presenciales para todos con cinco metros cuadrados por estudiante e intentando mantener en la medida de lo posible la distancia de 1,5 metros, aunque esto ya no es imperativo. Esto supone grupos de prácticas más pequeños. Como no tenemos profesorado para duplicar la actividad tenemos que intentar hacer un uso racional de la docencia de prácticas. Aquellas que sean imprescindibles de laboratorio se tienen que hacer, pero si hay algunas en las que se pueden adquirir las competencias mediante otros métodos de docencia, como por ejemplo vídeos o seminarios online, se debe intentar dar así. Si no nos encontraremos con una carga docente que no se puede asumir.

P Si se detectan casos positivos de coronavirus, ¿se confinará una clase o una facultad en caso de que se produzcan dos o tres casos?

R Depende de las circunstancias. En función del positivo y de la configuración del aula y de la asistencia a clase, al tener la trazabilidad, se irán tomando las medidas en cada caso específico. No creo que tengamos que cerrar ningún edificio, pero efectivamente sí puede darse el caso de tener que aislar a algunos compañeros en caso de que alguien dé positivo.

P Si es el profesor el que tiene que estar aislado ¿podría seguir desde casa la docencia?

R Si está en condiciones físicas y Sanidad no le da una baja, sino que sólo tiene que guardar aislamiento puede asistir a la clase perfectamente desde casa. Y si no puede se harían cargo los compañeros del departamento. Los medios para esa situación están disponibles.

P Una actividad muy importante en las universidades son los congresos nacionales e internacionales que se celebran cada año en los campus, ¿qué pasará este curso, se realizarán todos online?

R De momento los congresos están como el resto de actividades, evolucionando en función de las circunstancias, pero presenciales que yo sepa no se están planteando muchos. La mayor parte de los que se celebran son online.

P Los rectores llevan tiempo quejándose de la financiación y reclamando que ésta sea plurianual, estable y justa. Precisamente el comité de expertos encargado de diseñar la nueva financiación se reunió un par de veces antes de que llegara la pandemia, pero ya no se ha vuelto a saber nada. ¿Qué esperan ahora?

R Nosotros seguimos reivindicando la financiación como una prioridad urgente. Entendemos que las urgencias ahora van por otro sitio, pero que esto no es incompatible con atender esta necesidad. No se trata de desplazarlo más en el tiempo. Seguimos reivindicando que la comisión de expertos se vuelva a poner en marcha, lo pueden hacer por vía telemática. La financiación de las universidades, sea mayor o menor, lo importante es que sea planificada. Y eso implica las conclusiones de la comisión de expertos. Sigue siendo nuestra principal reivindicación.

P Con la situación económica actual pueden aprovechar para ampararse en que no hay dinero.

R Es una posibilidad, pero hay que pensar en el medio plazo porque es una inversión rentable. Si lo que queremos es la reactivación económica hay que apoyar más a las universidades porque son un núcleo importantísimo para la reactivación.

P ¿Estamos ante un riesgo de colapso financiero de las universidades?

R No, colapso no, pero estábamos ya en una situación muy mala de financiación y las expectativas no han mejorado precisamente en esta situación.

P Con la pandemia las universidades han tenido unos gastos extraordinarios importantes. El Ministerio de Universidades anunció la creación de un fondo específico que, según la conselleria de Universidades, supondrá 5,16 millones a la UA y 2,55 a la UMH, ¿es suficiente?

R Nos falta por saber los conceptos que podremos cargar a cuenta de esos fondos. Seguramente no llegarán a cubrir todo el gasto que hemos hecho y estamos haciendo, pero son bienvenidos y a buen seguro se van a emplear de forma adecuada. Hemos invertido en equipos informáticos, formación de profesorado, equipamientos, limpieza y otros conceptos.

P ¿Se verán frenadas inversiones a nivel infraestructuras en las universidades?

R Esa financiación va por otras partidas y de esas todavía no hemos hablado, pero no debería ser así. La reactivación económica pasa por la transferencia del conocimiento y por el motor económico que suponemos las universidades en la Comunidad Valenciana.

P Muchas convocatorias de investigación se han ido reorientando al covid, pero para el resto de investigaciones, que suponen el grueso de la actividad, ¿creen que van a salir menos, que la investigación se verá resentida los próximos años

R Es un temor previsible pero no sería lógico que así fuera. Aunque ya hemos visto la evolución de lo destinado a investigación en los últimos años a la baja. Dependerá de los Presupuestos Generales del Estado, que están en estos momentos en negociación.

P ¿Es demasiado optimista pensar que vayamos a lo contrario después de ver lo necesaria que es la investigación y la ciencia?

R Eso sería aplicar el sentido común, la lógica y la inteligencia. Si queremos desarrollo la única forma es potenciar la investigación. No digo ya a largo plazo, sino que a corto y medio plazo con la transferencia tecnológica actual es rentable. Es imprescindible potenciar la investigación para salir de donde estamos.

P Ahora que ha llegado una gran crisis sanitaria resulta que no se pueden reforzar las plantillas porque no hay médicos. Siempre se ha mostrado contrario a que se abra una nueva facultad de Medicina en la UA, pero ¿cuál sería la solución? ¿aumentar las plazas MIR cada año?

R No hay médicos en el sistema sanitario, pero formados sí. Lo prioritario es que saquen más plazas MIR, hay una cola enorme que se va acumulando todos los años. Lo prioritario para que el sistema sanitario mejore es que haya más médicos en el sistema con más plazas MIR cada año.

P Desde el punto de vista de estar en la universidad y en contacto con el resto de universidades, ¿cómo ve el futuro? ¿qué va a cambiar?

R Por intentar sacar algo positivo de esta situación, esta crisis lo que ha hecho es que se avance mucho en digitalización, en nuevas tecnologías de docencia y sobre todo en flexibilidad académica. El futuro va por ahí, por un mayor uso de las tecnologías, de la digitalización y de las nuevas técnicas. Eso es lo único positivo de todo esto.

P Existe cierta preocupación por el curso pasado, el presente y el que viene vaya a repercutir negativamente y se cree una «Generación covid».

R No creo que se vaya a perder a una generación, ni que al final vayan a estar peor preparados. Ni en la educación Primaria ni en la Secundaria ni en la Universidad va a haber un déficit demasiado importante. El curso pasado se superó como se pudo adquiriendo las competencias que en algunos casos se complementarán este curso. Sólo si esta crisis se alargara más en el tiempo podría darse un déficit de formación, pero espero que no. En las circunstancias actuales todavía podemos completar adecuadamente la formación de los estudiantes.

P Con la crisis que viene, ¿seguirá siendo garantía el tener estudios superiores para acceder al mercado laboral

R Según los últimos estudios la evolución funciona en este sentido. De hecho, en que aún tenga más importancia tener estudios superiores para poder tener trabajo. La importancia de la formación aumenta. En las crisis suele pasar, se agudiza la importancia de contar con personal bien formado y con una buena preparación.

P En la provincia se está apostando mucho por la digitalización como motor, ¿se necesitarían nuevos grados enfocados a estas áreas?

R Más que nuevos grados, que siempre es una posibilidad, veo más reorientar la formación en muchas de las titulaciones que ya tenemos haciendo un refuerzo especial en la digitalización. Actualizar planes de estudio y contenidos de asignaturas para que se hiciera un mayor énfasis en la digitalización. ¿Algún nuevo grado? Podría ser, pero no lo veo tan imprescindible.