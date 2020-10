Cinco inmuebles serán adquiridos por la Conselleria de Vivienda en el municipio de Novelda con la fórmula del tanteo y retracto. La compra se efectuará al Banco Sabadell por un total de 65.500 euros y las viviendas irán a formar parte del parque público de vivienda de la Generalitat.

Un anuncio que realizará el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, el próximo miércoles, cuando visite el municipio situado en la comarca del Medio Vinalopó.

Por la compra de estas viviendas, la Generalitat ahorrará unos 227.000 euros.

Así lo explica Elena Azcárraga, la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana. «El precio notificado de las cinco viviendas del edificio por la entidad jurídica fue de 65.000 euros. Una vez recibida la intención de venta y el precio, los técnicos de la Agencia Tributaria Valenciana realizan una valoración de los inmuebles, que en este caso ascendió a los 292.000 euros. Al ver que el precio notificado es inferior , se procede a la compra de los mismos, con un ahorro de 227.000 euros. Si el precio notificado es inferior a la valoración de la Administración, no hay problema en tantear porque el precio es muy inferior», señala Azcárraga.

Las operaciones de tanteo tienen dos fases: la primera, donde tiene lugar la resolución del ejercicio del derecho; mientras que en la segunda fase se lleva a cabo la resolución de la adquisición, en la que existe un plazo cuatro meses para efectuar la compra o adquisición de los inmuebles.

En este sentido, la directora general indica que estas viviendas, una vez adquiridas, se inscriben a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) para integrarlas en el parque público de la Generalitat y así hacer frente a las necesidades que existan de emergencia habitacional que les comunique el Ayuntamiento, en este caso, el de Novelda. También podrán ir destinadas a la gente que esté en la lista de espera del registro de demandante.

Elena Azcárraga matiza que «siempre se consulta a los servicios sociales municipales las necesidades que en ese momento existen y se adjudican a esas familias que están inscritas en lista de espera. Ese es el objetivo fundamental y prioritario», insiste.

Esta compra se enmarca dentro del decreto -ley aprobado el pasado 5 de junio para ampliar dicho parque público de vivienda. Tal y como continúa relatando Azcárraga, en el territorio valenciano no solo tantea la Conselleria de Vivienda, sino también el Evha, una entidad que, durante el 2020 lleva tanteados 14 inmuebles y tiene 20 en tramitación.39 inmuebles

La compra de estas casas en Novelda se enmarca dentro del ejercicio que la Generalitat Valenciana está llevando a cabo con la compra de 218 viviendas, con una inversión de 8,5 millones, en las tres provincias que conforman la Comunidad Valenciana.

Dentro de este paquete, 39 se encuentran en la demarcación alicantina.

Entre los municipios donde se efectuará la adquisición de vivienda pública por tanteo a cargo de la Generalitat, se localizan 4 en Alicante, 3 en Dolores, 3 en Petrer, 12 en El Campello, 1 en Elda, 1 en Guardamar , 8 en Monforte del Cid, 2 en Crevillent, 1 en Muro de Alcoi, 2 en Orihuela, 1 en Alcoi y otra en San Vicente del Raspeig. A esta cantidad hay que sumarle los cinco inmuebles de Novelda, que darían un total de 44.

El conseller Rubén Martínez Dalmau, en el mes de julio, cuando dio a conocer la compra de las 218 viviendas, la calificó como una «una operación histórica para la adquisición de vivienda pública por tanteo a cargo de la Generalitat». En aquel momento también afirmó que dicha compra «había sido posible gracias a un gobierno progresista que se cree las políticas de vivienda».

Martínez Dalmau añadió además que «esta compra es solamente la casilla de salida para conseguir el mayor objetivo que nos hemos marcado». Eso es, garantizar el derecho a una vivienda digna y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional.

En el anuncio de la adquisición de los 218 inmuebles, Dalmau explicó que cuando el Banco Sabadell notificó la transmisión a un fondo de inversión «fue cuando realmente nos vimos con la obligación política de impedirlo, no concebíamos la idea de dejar pasar la oportunidad. De no haberlo hecho, hubieran terminado las casas en manos de quién quiere hacer negocio, no para solucionar la vida de la gente», señala el conseller.

Tras esa decisión, la Generalitat Valenciana dio luz verde al decreto -ley que posibilitaría la ampliación del parque público de Vivienda de la Comunidad Valenciana. Esta norma «permitirá continuar en esta dirección en los próximos años», manifestó Martínez Dalmau.