La posibilidad de que la Comunidad Valenciana se sume a la lista de los territorios del Estado en los que se aplique un toque de queda nocturno para tratar de frenar la expansión del coronavirus, en esta segunda ola del covid que ya es una realidad en toda España, frustra las esperanzas de sector turístico de que puedan implantarse corredores aéreos con Europa, al menos en lo que queda de esta año, en que la provincia se ha quedado sin unos cien mi turistas británicos, además de los jubilados del Imserso. La velocidad con la que avanza la evolución del covid provoca que lo que parece seguro un día se desvanece al siguiente, y el ejemplo patente es que el domingo los hoteleros se despertaron con el anuncio del presidente Ximo Puig de que negociaba corredores seguros con la ministra Reyes Maroto y tres días después lo hicieron ayer casi al borde del toque de queda. Una coyuntura que bloquea cualquier intento de recuperar el turismo extranjero, sobre todo el británico, hasta al menos bien entrado el primer trimestre de 2021. Por otro lado, las relaciones del sector turístico con el Gobierno cada día son más complicadas, como se vio en la tensa reunión que mantuvieron anteayer las principales empresas turísticas españolas con la ministra en Madrid.

Las empresas, grandes y pequeñas, están asfixiada por la crisis del covid, reclaman fondos directos del Estado (27.000 millones de euros) y no está tan claro que al final Bruselas gire toda esa lluvia de 140.000 millones de que se anunció en los peores momentos el confinamiento. Los empresarios del «lobby» Exceltur trasladaron a la ministra Maroto su frustración por la falta de concreción de los corredores aéreos y la presunta falta de peso de España en Bruselas. En el encuentro, no obstante, también se escucharon voces que advirtieron de que la apertura de corredores es un cuestión que deciden todos los socios, por muy buenos datos que pueda presentar el Gobierno sobre la evolución de la pandemia en Canarias, Baleares o la Comunidad Valenciana.

La noticia de que pueda decretarse el toque de queda nocturno en la Comunidad Valenciana no es la mejor manera de incentivar la llegada de turistas extranjeros por la imagen negativa que se puede transmitir del territorio sobre la evolución de la pandemia, tal como sucedió en marzo con el ejército desplegado por las calle de Benidorm y la orden de cierre, de la noche a la mañana, de la planta hotelera. El turoperador Jetholidays no prevé volver hasta mediados de febrero, pero tampoco las fechas son seguras porque hasta ahora siempre ha reaccionado en un función de la evolución de la covid y las decisiones el Gobierno británico. Johnson dio ayer una nueva vuelta de tuerca ampliando la cuarentena a todos los viajeros que entren en el país procedentes de Italia.

El sector turístico español cerrará 2020 con una caída de actividad estimada en 106.159 millones de euros, lo que supone un descenso del 69,6 % respecto al ejercicio anterior, y retrocede a los niveles de 1995, según la Alianza para la excelencia turística, Exceltur. La caída de actividad turística para el conjunto de 2020 se concentrará en España en Baleares, con un descenso del 82,6 %; Cataluña, con el 74,8 %; Madrid, con el 72 %; la Comunidad Valenciana, con el 67,2 %; Andalucía, con el 66,2 %, Canarias, con el 65,8 %, y el resto de comunidades autónomas, con el 62,5 %.

Además, las expectativas empresariales de recuperación de la actividad turística a niveles anteriores a la pandemia se han atrasado y, ahora, casi la mitad de los empresarios sitúa su inicio en 2022 y un 43,7 %, incluso en 2023, cuando en junio, un 51,2 % lo veía a mitad de 2021. Los empresarios anticipan el inicio de un proceso de destrucción masiva de empleo, que puede afectar a los 750.000 empleos turísticos.

Ocho mil bonos en un día y 3.000 en lista de espera

850 empresas se adhieren al programa del Consell que subvenciona en un 70% las vacaciones

El programa Viatgem CV, puesto en marcha por Turismo a través de la plataforma bonoviajecv.gva.es, había distribuido hasta ayer un total de 8.000 bonos con un descuento del 70% para viajar por las tres provincias, y generado también una lista de espera con 3.000 solicitudes. 850 empresas se han adherido al programa. Las cifras avalan, según subrayó aye el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que la gente tiene ganas de viajar a pesar de la situación actual. Este programa nace para ayudar a vertebrar el territorio, a alimentar la autoestima de los valencianos, a redescubrir nuestros espacios turísticos, y como no, a fomentar la confianza en la seguridad que despiertan los escenarios turísticos profesionales».

Cada bono emitido por Turisme Comunitat Valenciana supone una reserva de crédito de 600 euros. En el caso de que no se formalice la reserva en el plazo de 7 días o no se agote la cantidad máxima al aplicar la bonificación del 70%, se liberarán más códigos y se irán adjudicando más bonos por orden de lista de espera. El importe global máximo de las ayudas a conceder asciende a 14,3 millones de euros, de los cuales 4,3 millones corresponderán a este año, y el resto hasta 10 millones de euros al ejercicio 2021. Asimismo, se recuerda que en enero y en octubre de 2021 se abren nuevos periodos de solicitud, para viajar en los periodos indicados en el programa que no tiene validez entre abril y octubre de 2021.

El aeropuerto contará con vuelos directos a Vitoria

Ryanair operará una nueva ruta entre Alicante y Vitoria, con dos frecuencias semanales a partir del 1 de diciembre, con lo que se cubre un hueco de la demanda como son los turistas que llegan a la Costa Blanca desde la propia Vitoria, Burgos e, incluso, San Sebastián, cuyo aeropuerto cierra por las noches y está solo a hora por autovía del vitoriano, abierto las 24 horas de día. Por otro lado, Transavia amplía su oferta de cara a las vacaciones de Navidad, entre el 18 de diciembre de 2020 y el 4 de enero de 2021, con la ampliación de sus frecuencias.