Las esculturas que compondrán el Belén gigante que podrá visitarse a partir del 1 de diciembre en la plaza del Ayuntamiento toman altura en el taller del artista José Manuel García Esquiva, «Pachi», donde los trabajos para culminar una obra singular que Alicante pretende incluir en el libro Guinness de los récords van muy avanzados. El tiempo apremia: a partir de la madrugada del 24 de noviembre el autor podrá trasladar las piezas en transportes especiales por sus magnas dimensiones para luego iniciar su montaje, tarea que realizará en la última semana de noviembre.

En el taller, «Pachi» pinta las figuras: la más grande será San José, que tendrá una altura de 18 metros; la Virgen María, sentada, que se quedará en los diez metros, mientras que la pieza del niño Jesús superará los tres metros de altura. Cuenta con la ayuda de un equipo de prestigio: nueve artistas del Gremio de Constructores de Alicante, entre ellos Sergio Gómez, que ha plantado en ocho ocasiones la Hoguera Oficial infantil; José Francisco Gómez Fonseca, que junto a sus hermanos ha firmado la Oficial adulta en dos ocasiones; o Fran Sierra, artista contratado por el distrito de Carolinas Altas para su próxima Especial. Algunos de estos constructores también están recibiendo encargos para hacer decoraciones navideñas, un aliciente en un año en el que no han podido plantar sus trabajos.

A quienes piensan que es una hoguera les insiste en que, en realidad, se trata de una escultura gigante. «Cuando se trabaja con gente competente, como los compañeros del Gremio, va todo bien. Esperamos que el belén cumpla su cometido, para que la gente venga a visitarlo de cara a Navidad. A ver si se mueve un poco la economía y el comercio. Esa es la idea. Esperamos que guste», apunta Pachi.

A diferencia de una hoguera, la estructura no será de madera sino de hierro, con piezas que pueden durar hasta 20 años, y no se hace para quemarse. Más bien al contrario, entre los materiales está el corcho autoextinguible por lo que no se prenderá llama ni aunque se quiera. Se trata de un proyecto criticado por los grupos municipales de izquierda, que renunciaron a formar parte del jurado que eligió la propuesta de «Pachi» entre las tres presentadas, al no estar de acuerdo con el coste del concurso, un total de 123.000 euros, de los cuales 70.400 son para este año y los dos próximos en que se instalará la escena navideña; y 26.400 euros para el montaje y desmontaje, mantenimiento, adecuación y almacenamiento de las piezas.

El Ayuntamiento quiere que el Belén gigante entre en el Libro Guinness de los récords y con este fin un representante de esta organización vendrá desde Londres exprofeso el 1 de diciembre para ver el belén y certificar sus 18 metros de altura. El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez, del PP, explica que el Ayuntamiento organizará un dispositivo para facilitar las visitas al Belén gigante con todas las medidas de seguridad sanitaria que requiere la actual situación. Aunque su intención era crear un pasillo, los servicios de Emergencias consideran que es suficiente un vallado perimetral que facilite la circulación del público. «Se instalarán flechas de dirección y habrá control de vigilancia y seguridad las 24 horas del día para evitar cualquier aglomeración», afirmó el edil.

El belén, resistente a la lluvia por los materiales plásticos con que está hecho, se podrá visitar hasta el 6 de enero.