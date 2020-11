El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Francesc Sanguino, ha pedido este domingo que se habilite un centro de 24 horas para las personas sin techo, y evitar así que nadie muera en la calle como ocurrió ayer. A través de un comunicado, todo el grupo municipal socialista ha lamentado el fallecimiento de una mujer de 35 años que estaba acampada en una tienda de campaña en la ladera junto al Centro de Acogida e Inserción (CAI). En su opinión, está "fuera de toda ética" que se intenten sacar adelante desde el bipartito ordenanzas que van contra los derechos fundamentales y además en medio de una emergencia sanitaria, social y económica.

Sanguino ha propuesto que se habilite un centro de 24 horas, ante la saturación que sufre el CAI, donde las personas sin hogar puedan mantener unas condiciones saludables y tener una estabilidad en el día a día. “Pero en vez de acometer iniciativas para ayudar a los más vulnerables, el señor Barcala confecciona ordenanzas contra la mendicidad y la prostitución que solo tratan de señalar negativamente a estas personas y sancionar a los que no tiene nada”, ha expresado.

Las personas sin techo que están acampadas han denunciado al PSOE que se les ha dado una plazo de 15 días para desalojar la zona. Ante esto, Sanguino se pregunta "dónde las van a acoger" y "cómo es posible que desde Acción Social no se intervenga para buscar soluciones de emergencia a una situación cada vez más dramática". “Somos ajenos de todo aquello a lo que estas personas se ven obligadas a pasar. Y no podemos olvidar que no son ni mendigos ni ladrones, sino que su vida fue algún día truncada, y por ello, merecen un trato humanitario, una vida digna y poder volver a tener una oportunidad y reintegración en la sociedad”, ha recalcado el portavoz socialista.