El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el borrador del Presupuesto municipal para 2021 estará listo "a lo largo de esta semana". Lo ha hecho a preguntas de los medios durante el acto de inauguración de la avenida Joaquín Arias. "Los presupuestos estarán orientados a resolver los problemas surgidos por la pandemia. Se basan en los acuerdos aprobados en la Comisión de Recuperación: social, económico y prevención. Queremos mantener inversiones porque eso es generar empleo, es una prioridad para nosotros", ha señalado el regidor popular, quien se ha abierto a posibles pactos con la oposición: "Como todos los grupos políticos se han basado en la comisión, la coincidencia es grande, aunque siempre habrá matices".

Respecto al choque interno entre el PP y Cs, que llevó a la formación naranja a no acudir a la primera ronda de negociaciones con la oposición, Barcala ha querido pasar de puntillas: "No voy a entrar en polémicas. Lo que urge es aprobar los Presupuestos. Otras cuestiones no me quitan ni un segundo. Lo que me importa es sacar los Presupuestos que son la herramienta para combatir la situación que vivimos en estos momentos".

Esta previsto que mañana martes se reanuden las conversaciones con la oposición, que arrancaron a mediados de la pasada semana. Se espera que en la segunda reunión con los cuatro grupos de la oposición ya participe Ciudadanos, que rechazó estar presente en las primeras reuniones al no estar aún cerrado el borrador de Presupuestos. El bipartito tiene como objetivo aprobar las cuentas del próximo año antes de que finalice este 2020. El documento aún debe pactarse en el seno del equipo de gobierno, firmarse y enviarse a Intervención para su fiscalización, aprobarse en Junta de Gobierno, abrirse plazo para las enmiendas de la oposición y llevarse al pleno para su aprobación inicial, entre otros trámites de obligado cumplimiento. También debería presentarse al Consejo Social de la Ciudad.