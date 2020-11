La Policía Local de Alicante ha interpuesto 70 denuncias durante todo el fin de semana en los operativos policiales desplegados para controlar y vigilar el uso de las mascarillas, el toque de queda, hacer cumplir las medidas de seguridad, las fiestas en viviendas y la prevención del consumo de alcohol en vía pública para frenar la pandemia en Alicante.

De esas sanciones, un total de 41 han sido por incumplir el toque de queda y no poder justificar los desplazamientos en la ciudad y además se han sancionado a seis establecimientos por no respetar las distancias entre mesas y clientes, y exceder el aforo en los veladoras, en el dispositivo policial organizado de viernes a domingo.

Durante la noche del domingo al lunes han impuesto 18 denuncias, de las cuales 12 fueron por incumplir el estado de alarma, una por consumo de sustancias estupefacientes y una por no llevar mascarillas. Y se ha sancionado cuatro a establecimientos, tres por exceso de veladores y uno en la avenida Costablanca, por tener habilitada la pista de baile. La Policía Local en los dispositivos itinerantes organizados el fin de semana también intervino para disolver un total de once fiestas que estaban generando molestias y quejas de particulares, y fueron denunciado por ruidos obligando a quitar la música.

Por su parte, la Policía Local de Elda ha levantado en la última semana 28 actas de sanción por diferentes infracciones relacionadas con el confinamiento perimetral y el estado de alarma. Desde el pasado lunes y hasta el domingo, fueron 14 multas por incumplir el confinamiento perimetral y 9 por no respetar el confinamiento autonómico, además de otras cinco por no llevar mascarilla y beber en la calle. En Petrer durante el fin de semana se han levantado un total de 32 actas, cuando lo habitual durante estas últimas semanas estaba por debajo de diez. Las causas se concentran la mayoría en vecinos que se han saltado el perimetraje sin una causa justificada aunque también ha habido sanciones por no llevar la mascarilla, fumar en la calle y por no respetarse las distancias en las terrazas de los bares.