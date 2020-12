El récord Guinness al Belén más alto del mundo que ha logrado hoy Alicante no es, ni mucho menos, el primero que se registra en la provincia. Al menos hay otros 9 títulos conseguidos en la terreta. ¿Quieres saber cuáles son?

Récord Guinness a la hamburguesa más larga del mundo, en Crevillent

La línea más larga de hamburguesas (5.000) medía 475,10 metros de longitud y fue realizada por Cárnicas Ortolà S.L. en Crevillent el 25 de septiembre de 2016. Las hamburguesas se hicieron con empanadas de carne con queso y salsa de tomate.

Récord Guinness al barco más grande desde el que se ha hecho esquí acuático, en Alicante

El barco más grande con el que se ha hecho esquí acuático es el AIDAbella operado por el capitán Josef Husmann (Alemania) con un tonelaje bruto de 69.203. El reportero alemán de Galileo TV Jan Schwiderek esquió con éxito durante 6 minutos y 25 segundos a 14 nudos (26 km / h, 16 mph) detrás del barco en la bahía de Alicante el 1 de octubre de 2010. AIDAbella tiene las siguientes dimensiones: Eslora Total 252,00 m, Manga 32,20 m, Calado de aire @ Calado de diseño 48,00 m, Calado de diseño 7,30 m, Cabinas de pasajeros 1.025.

Récord Guinness a la mayor colección de brandy, en Elche

La mayor colección de brandy es de 1.057 botellas, conseguida por Manuel Bru Vicente en Elche, según se confirmó el 7 de enero de 2017. Manuel Bru Vicente colecciona botellas de brandy desde hace 54 años. También colecciona botellas de coñac.

Récord Guinness al mayor número de flexiones en un minuto con un peso de 100 libras (45 kilos) en categoría masculina, en La Marina

La mayor cantidad de flexiones en un minuto con un paquete de 100 libras (45 kilos) en modalidad masculina está cifrada en 49, y fue lograda por Alejandro Soler Tarí en La Marina el 11 de septiembre de 2020. Alejandro es poseedor de otro título Guinness World Records en el campo de las flexiones ponderadas (ver más abajo).

Récord Guinness a la mayor distancia recorrida en Dragon Boat en 24 horas con relevo, en Torrevieja

La mayor distancia en Dragon Boat en 24 horas en relevos es de 266 km (165,28 millas), lograda por Dragon Boat Spain en Torrevieja entre el 11 y el 12 de noviembre de 2017. 161 remeros de 7 países diferentes participaron en el relevo, completando con éxito 190 vueltas de un circuito de 1,4 km.

Récord Guinness a la mayor reunión de personas vestidas de novias, en Petrer

La mayor reunión de personas vestidas de novias es de 1.347, y la logró Sedka Novias en Petrer el 29 de junio de 2019. La participante de mayor edad fue Teresa Berna, de 92 años y natural del mismo Petrer. Teresa se mostró muy feliz de formar parte del récord ya que pudo lucir un vestido de novia blanco por primera vez porque cuando se casó en 1951 era tradición en ese momento en España que las novias se vistieran completamente de negro.

Récord Guinness al muscle up ponderado en una sola repetición más pesado, en Guardamar del Segura

El muscle up ponderado en una sola repetición más pesado es de 32,6 kg (71,87 lb), y lo logró Alejandro Soler Tarí en Guardamar del Segura el 26 de junio de 2020. Alejandro batió el récord anterior establecido en 32,2 kg.

Récord Guinness al mayor torneo de dardos electrónicos, en Benidorm

El mayor torneo de dardos electrónicos es el XVIII Campeonato Nacional de Dardos Electrónicos organizado por FEDE (Federación Española de Dardos Electrónicos) con la participación más alta entre varios eventos siendo los 5.912 jugadores en el Campeonato de Equipos, celebrado en Benidorm del 6 al 9 de marzo de 2008.

La competición contó con jugadores de toda España que participaron de forma individual o en torneos por equipos. En total hubo tres eventos por equipos: los campeonatos de seis equipos, los campeonatos de parejas y los campeonatos de triples mixtos. En contraste, hubo cuatro eventos individuales, eventos Pro Master, Masculino, Femenino y Juvenil.

Récord Guinness a la materia fecal humana más antigua, en Alcoy

Un artículo publicado en PLOS ONE el 25 de junio de 2014 fecha la materia fecal humana más antigua conocida hace 50.000 años. "The Neanderthal Meal: A New Perspective Using Fecal Biomarkers", firmado por Ainara Sistiaga, informa de que las muestras, encontradas en un campamento de neandertales en El Salt de Alcoy, fueron analizadas mediante cromatografía de gases en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y representan la primera identificación positiva de excrementos humanos.

La evidencia también apoya la opinión de que los neandertales eran omnívoros y consumían materia vegetal además de carne. El Salt es un yacimiento del Paleolítico Medio. Ainara Sistiaga es doctora en el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (Tenerife) y es profesora invitada en el Departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias, Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cambridge, Massachusetts, EE. UU. Los otros autores son Carolina Mallol, Bertila Galván y Roger Everett Summons.