Acciones. Tras las obras... llegó el abandono. Ése es lamento de vecinos del entorno de las Cigarreras que critican al Ayuntamiento de Alicante por su dejadez ante las pequeñas zonas verdes creadas en los cruces de calles de la zona tras la reciente reurbanización.

Los vecinos de la zona de Carolinas Bajas y el Pla no han dudado en ponerse manos a la obra para «dar vida» a las jardineras que se colocaron durante la reurbanización de calles del entorno de las Cigarreras, dentro de la actuación Edusi que impulsa el Ayuntamiento de Alicante. Y lo hacen a través de una autoproclamada «guerrilla jardinera» ante la desidia del gobierno municipal que, según critican, no ha atendido a las numerosas instancias registradas en las que solicitaban la reposición de las plantas que se pusieron tras las obras y que apenas duraron unas semanas con vida. «Esta iniciativa vecinal surge porque, al mes de terminar las obras, las plantas ya estaban muertas. Avisamos al Ayuntamiento, a través de instancias, y no hicieron nada, solo colocaron unos postes para evitar que los coches se subieran a la acera y pisaran las plantas», explica Sento Oncina, el vecino responsable de la iniciativa, quien apunta que la paciencia se acabó a los seis meses: «Entonces, como no hacían nada, decidimos hacerlo nosotros. Nos organizamos los vecinos y empezamos a replantar las jardineras más próximas a la sede de la asociación». Se refiere a la entidad vecinal de Carolinas Bajas-Les Palmeretes.

Tras medio año, en el que han realizado cuatro acciones, los vecinos ya han mejorado el aspecto de una docena de espacios en el entorno de calles como Poeta Zorrilla y Alcalde Suárez Llanos. «Nos deben de quedar unos siete más. Y estamos muy satisfechos porque la gente los está respetando y cada vez participan más, valoran el trabajo que realizamos en nuestro tiempo libre. Para que se sepa, hemos colocado unos carteles reivindicando las acciones y recordando que las tenemos que hacer ante el abandono desde el gobierno municipal. Los vecinos hemos colonizado las jardineras, pero no por ellos dejamos de reivindicar que el Ayuntamiento asuma su papel», apunta.

En los carteles además se pide a los vecinos que se conciencien en el cuidado de un barrio que está sufriendo una transformación urbanística con las obras Edusi, que promueven una mejor accesibilidad. Barrios en los que, según insiste la asociación, existe un importante déficit de zonas verdes.

En las acciones de la «guerrilla jardinera» no se plantan especies al azar, sino que los vecinos apuestan por ejemplares que puedan aguantar en un clima como el mediterráneo y en un lugar poco amable para una zona verde, al situarse a ras de suelo en cruces de calles en barrios con mucho movimiento. «Elegimos plantas resistentes e intentamos que sean de la zona y también variadas para darle una dimensión estética y que se puedan podar para no molestar a los coches. Tras la obra, solo pusieron juníperos Nosotros hemos plantado agapanto, lentisco, bouganvilla, dimorfotecas, bambú, viburnum, mirto y teucrium», explica Sento Oncina, ingeniero agrícola de formación académica, quien subraya que los trabajos no sólo consisten en plantan los ejemplares en los espacios habilitados, sino también en cambiar la tierra de origen: «El sustrato que pusieron tras la obra no es correcto, mata a las plantas. En total, entre unas cosas y otras, llevaremos gastados unos 300 euros, que ponemos los vecinos y las entidades».

Desde la asociación se muestran muy satisfechas con la iniciativa y aseguran que los residentes están cada vez más concienciados con las jardineras. «Falta que el Ayuntamiento ponga de su parte, porque es su trabajo», concluyen. La próxima acción está prevista para e próximo mes de enero. Un domingo.