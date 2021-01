Los vecinos de Garbinet y Playa de San Juan critican que la Conselleria de Sanidad haya decidido cerrar los consultorios de sus barrios por la situación epidemiológica tras el aumento de casos de covid. Así han respondido tras la decisión conocida este miércoles de que la Conselleria de Sanidad había decidido cerrar los consultorios auxiliares de la Albufereta y Garbinet en plena tercera ola de la pandemia. La decisión se la comunicó el director de Atención Primaria del Departamento de Sant Joan d'Alacant al alcalde de Alicante, Luis Barcala, alegando que una "reorganización asistencial" como consecuencia de la situación epidemiológica actual por la pandemia de covid. Desde Sanidad han explicado al regidor popular que han decidido proceder a un "reagrupamiento" de la actividad para que los pacientes de esos consultorios auxiliares sean atendidos en sus centros de salud de cabecera, Cabo Huerta y Hospital Provincial.

"Desde la asociación de vecinos del barrio Pla Garbinet exigimos al director de Atención Primaria que no cierre el consultorio médico, porque somos un barrio de más de 15.000 residentes Tenemos aprobado un centro de salud desde el año 2011 y la adjudicación de las obras para el 2020. Ya que está ubicado en parte del centro social donde resulta escaso el espacio", ha señalado Eduardo Fernández, miembro de la Junta Directiva de la AVV del Garbinet, quien añade que "si lo cierran para ir al centro del hospital provincial con las obras de padre Esplá de por medio puede ser un infierno llegar, por este motivo queremos hacerle llegar nuestra más enérgica protesta y por supuesto si hay que movilizar a los vecinos lo haremos". En el mismo sentido se han posicionado desde la Asociación de Comerciantes de Parque de las Avenidas. "Quiero hacer llegar la más enérgica protesta por el anuncio del cierre del consultorio Garbinet, que consideramos una decisión injusta y arbitraria que viene de Valencia y que no tiene en cuenta la situación actual y los inconvenientes que supone el desplazamiento al Centro de Salud del Plá que ya está saturado y no puede absorber a todo el barrio", ha señalado Consuelo Cortés.

Desde Playa de San Juan, el presidente de la entidad vecinal, José Caracena, lamenta igualmente el cierre del consultorio de la calle Olimpo, lo que obligará a los vecinos a desplazarse hasta el Centro de Salud del Cabo, ya que el barrio está a la espera de la construcción de un nuevo centro de salud ante el crecimiento de la población: "Estamos rotundamente en contra de que se cierre el consultorio. Es una decisión que asusta a los mayores porque les cambias los hábitos. Cuando más se necesita es cuando lo cierran. Entendemos que haya necesidad de personal, pero hay que hacer un equilibrio. El centro de salud es lo más cercano para el ciudadano", ha añadido el representante vecinal.

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la concejala de Sanidad, Julia Llopis, ya rechazó este miércoles el cierre de los consultorios, exigiendo una "inmediata rectificación". "Consideramos que es una incongruencia que en momentos de pandemia y de incremento exponencial de los contagios se reduzcan los centro de atención sanitaria”, ha añadido la edil en respuesta a la información remitida por el director de Atención Primaria del Departamento de Sant Joan d'Alacant al alcalde de Alicante. Para la concejal de Sanidad, “el Consell va en sentido contrario de las necesidades de los vecinos de Alicante". "En lugar de cerrar, lo que deben de hacer es reforzar plantillas y dotar todos los servicios del personal necesario. Tenemos una Sanidad, sobre todo en Atención Primaria, absolutamente colapsada, con citas telefónica, que ya ni siquiera presenciales, que se demoran días y días y con muchos enfermos que no encuentran la atención que precisan", ha añadido la edil, quien critica la decisión de Sanidad: "Y ahora nos enteramos de que la solución que nos plantean es cerrar ambulatorio auxiliares que lo que estaban haciendo es contribuir a evitar aglomeraciones en los ya de por sí saturados centros de referencia de Albufereta y Garbinet”.