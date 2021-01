El bipartito de Alicante ha admitido hoy que el interventor está pidiendo a distintas concejalías "información" suplementaria sobre el proyecto de Presupuesto municipal para 2021. El portavoz del equipo de gobierno, Antonio Manresa, y el adjunto, Manuel Villar, han explicado que el retraso en el visto bueno de Intervención se debe a que está exigiendo aclaraciones sobre partidas. Eso sí, el portavoz adjunto niega que haya habido algún reparo: "No nos consta".

El borrador del Presupuesto lleva más de un mes en intervención, pese a que el plazo inicial era de diez días. El bipartito tenía previsto que el documento se aprobase en Junta de Gobierno antes de finaliza 2020, pero finalmente no pudo ser. Cuando el interventor emita un informe favorable, el ejecutivo de Barcala convocará una Junta de Gobierno extraordinaria para su aprobación, lo que abrirá el periodo de enmiendas para los grupos municipales. Esas propuestas se debatirán en una Comisión de Hacienda previa al Pleno, en el que el bipartito tiene asegura la aprobación del Presupuesto tras el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE y la anunciada abstención de Vox. Compromís tampoco tiene decidido el voto a falta de un posible acuerdo con Ciudadanos.

Tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno en la que los portavoces del bipartito han respondido a cuestiones sobre el Presupuesto, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha vuelto a cargar contra el ejecutivo municipal por el retraso acumulado para la aprobación: "¿Y los prepuestos pa'cuándo? Eso es lo que le podemos cantar al bipartito de Barcala, porque pasan las semanas y seguimos sin saber nada de los presupuestos. Y además, son incapaces de dar explicaciones claras sobre lo que está pasando, como ha demostrado otra vez hoy el portavoz del gobierno. Vamos a volver a llegar tarde, y eso no es tolerable en este año de la pandemia, y tienen paralizado al ayuntamiento. Parece que todavía no hayan vuelto de vacaciones de Navidad este bipartito al cual le conminamos a dar explicaciones, a ponerse a trabajar y a sacar adelante los presupuestos tendiendo la mano a las fuerzas progresistas y no la extrema derecha".