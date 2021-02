Unidas Podemos califica de "insuficiente e irrisoria" la oferta de alquiler social del Patronato de Vivienda para jóvenes. La coalición considera un "fracaso" que se anuncie "a bombo y platillo" por parte del Patronato de Vivienda Municipal el alquiler de cuatro viviendas destinadas a jóvenes vinculados a la universidad y califica de “vergüenza” que no exista un programa serio de acceso a la vivienda para el resto del colectivo juvenil.

"El acceso a la vivienda por parte de la población joven es una de las mayores problemáticas actuales de nuestra sociedad. La tasa de emancipación de la juventud en la comunidad valenciana es de tan sólo el 16,3%, según el último informe del consejo de la juventud valenciano", según un comunicado de Unidas Podemos, en el que incide en que "menos de dos jóvenes de cada diez han podido salir del hogar familiar". "La edad media de emancipación en España está en cifras de récord, subiendo a los 32 años en este 2020. Son cifras que tienen que invitarnos a la reflexión como sociedad, y que obligan a las instituciones a tomar medidas de calado y urgentes para tratar de atenuar esta problemática", según añaden.

En Alicante, el Ayuntamiento dispone del organismo del Patronato de Vivienda como "herramienta institucional para abordar esta problemática", apuntan desde Unidas Podemos, que recuerdan que ya plantearon "enmiendas al presupuesto municipal y al del citado Patronato para aumentar las viviendas disponibles para alquiler social, poniendo el foco especialmente en los colectivos más afectados en la problemática del acceso a la vivienda, como en este caso, la juventud".

"Sin embargo, estas peticiones fueron desoídas por el bipartito, que sigue contemplando la vivienda pública como algo residual. El patronato de vivienda anunció hace dos días, a bombo y platillo, la concesión de cuatro viviendas en régimen de alquiler social para jóvenes vinculados a la universidad", añade la formación, que califica de "rídicula cantidad de viviendas ante la magnitud de una problemática que ya era grave y que se está agravando con las consecuencias de la COVID, muestra que el bipartito no tiene ninguna intención de proporcionar soluciones habitacionales para la juventud". Los requisitos del programa, además, "limitan el acceso a jóvenes que no sean de Alicante, lo cual no nos parecería mal en sí, pero es que no hay programas dirigidos para jóvenes alicantinos", según apuntan.

El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, ha criticado “la vergüenza que supone vender como éxito que sean sólo cuatro las viviendas destinadas a alquiler social para jóvenes. Necesitamos una política de vivienda asequible municipal y el bipartito tiene las herramientas para ejecutarlo, por lo que entendemos que no atender a esta problemática es una nefasta decisión política”.

Por su parte, la edil Vanessa Romero, que ha asistido este viernes a la reunión del Patronato de Vivienda, considera que “no se puede mirar para otro lado ante la innegable realidad que padece la población joven, que además se ve muy afectada por la precariedad laboral, que está muy relacionada con las enormes dificultades para emanciparse”. Romero lamenta que “el bipartito renuncie a desarrollar políticas de acceso a la vivienda para este colectivo” y le parece bochornoso “que se venga como un éxito lo que es un auténtico fracaso”, refiriéndose al escaso número de viviendas que se han puesto en el citado programa de vivienda universitaria.