La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ve "complicado" que se pueda celebrar la romería de la Santa Faz en Alicante el próximo 15 de abril, y ha afirmado que "un milagro tendría que pasar" para poder llevar a cabo la romería. Así se ha pronunciado la portavoz del Consell en la rueda de prensa tras el pleno del ejecutivo valenciano, donde ha destacado que tampoco se han podido celebrar la Magdalena de Castellón ni las Fallas de València: "No podemos permitirnos el lujo de tirar por la borda todo el esfuerzo que estamos haciendo estas semanas".

Bajo este prisma, que recoge Europa Press, la vicepresidenta ha defendido que "las restricciones cansan a todos" pero "ya vendrán otros años, o tendremos a la población vacunada y entonces podremos empezar a tener unas relaciones más como antes". No obstante, ha indicado que las medidas que entran en vigor el lunes estarán vigentes hasta el 12 de abril, y antes de que expiren se evaluarán en función de la situación epidemiológica. Tras el pleno del Consell, Oltra ha reconocido que en el seno del Consell hubo "diferentes propuestas y miradas" sobre las medidas a adoptar a partir de la próxima semana, especialmente en los espacios cerrados de la hostelería, pero finalmente se decidió su apertura con el 30% del aforo.

En este sentido, ha apuntado que "hay decisiones que van cambiando" puesto que también va variando la situación de la pandemia: "Estamos aprendiendo a adaptarnos a este maldito virus cada día". Respecto a los sectores económicos que dependen de la fiesta, ha apuntado que este jueves se aprobaron las ayudas del plan Resistir para estas empresas. "Cuando podamos hacer mascletaes, que todos queremos sentirlas, lo haremos", ha agregado. "No se trata de tenerle fobia a nadie. A quién hemos de tener fobia es al virus, que no conoce de fronteras ni de días de guardar", ha destacado Oltra, quien ha afirmado que "todos tenemos ganas" de volver a oír una mascletà o de celebrar las Fallas, la Magdalena o la Santa Faz, pero en este momento "no se puede".

La vicepresidenta ha insistido en que, aunque se relajen algo las restricciones, "no estamos fuera de peligro", y ha pedido "prudencia y cautela" a la ciudadanía, al tiempo que ha insistido en que la Comunidad Valenciana está cerrada perimetralmente hasta el 12 de abril, por lo que no puede entrar ni salir nadie sin causa justificada. Ha señalado que se han pasado unos meses muy difíciles, con mucho sufrimiento por las personas que han muerto, y por la saturación del sistema sanitario, que aun mantiene una alta ocupación, por lo que la gente "ha de ser muy consciente del riesgo que supone el virus y actuar con la responsabilidad que corresponde".

"Que vengan días festivos no quiere decir que sean fiestas", ha insistido la vicepresidenta, quien ha explicado que las decisiones de las administraciones van cambiando porque la situación de la pandemia también es cambiante, y "estamos aprendiendo a adaptarnos a este maldito virus cada día".

Según Oltra, todo el mundo tiene "ganas de que todo vuelva a parecerse a lo que había antes", incluida ella, que está "desolada" con la suspensión de las Fallas pues este año cumple 26 años como fallera, pero ha defendido que las medidas se toman "primero para preservar la salud, y luego para paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia".

Perimetraje de la Comunidad

Sobre la posibilidad de permitir la entrada de ciudadanos de otras autonomías con segunda residencia en la Comunidad, la vicepresidenta ha destacado que el cierre perimetral es "de lunes a domingo hasta el 12 de abril porque el virus no distingue si es domingo o no".

Ha asegurado que no se puede entrar a esta autonomía no solo desde la Comunidad de Madrid, sino tampoco desde el resto de comunidades, como tampoco se pueden celebrar las fiestas tradicionales, porque lo único que hay demostrado es que "al restringir relaciones sociales la curva de contagios cae en picado".

Sobre la posibilidad de que el Gobierno alargue el estado de alarma más allá del 9 de mayo, la vicepresidenta ha señalado que el Gobierno debe hacer normas paraguas para el conjunto del Estado y, a partir de ahí, "dejar flexibilidad suficiente para que los diferentes territorios adapten esas medidas a su realidad".

Respecto de la entrada de turistas extranjeros a pesar del cierre perimetral, Oltra ha explicado que el espacio Schengen "está protegido por la Unión Europea", por lo que el Consell no tiene "competencias para incidir", aunque está convencida de que se están cumpliendo "todas las garantías sanitarias".