La pandemia hace caer a la mitad los pasajeros en los trenes de media distancia

La pandemia de coronavirus ha hecho que caiga a la mitad el número de pasajeros en los trenes de media distancia en la provincia. Lo reflejan los datos que el Gobierno ha facilitado en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet, que indican que los corredores València-Alicante-Murcia y València-Xàtiva-Alcoy sumaron entre enero y noviembre del año pasado apenas 300.000 viajeros, cuando en todo 2019 se rozaron los 634.000 pasajeros. La tendencia es similar en el resto de la Comunidad Valenciana.

El grueso de las cifras corresponde al recorrido de València a Alicante y Murcia, que registró 247.800 usuarios entre enero y noviembre de 2020, frente a 501.900 del año anterior al completo. El efecto que ha tenido la pandemia en esto es indudable, dado que la crisis sanitaria ha supuesto una drástica reducción de los desplazamientos, y también de los servicios. Ambos aspectos, de hecho, se retroalimentan: aunque desde que se levantó el confinamiento en mayo del año pasado la movilidad se ha ido recuperando -sin llegar a alcanzar los niveles previos al inicio de la situación-, no se han recuperado todos los trayectos suprimidos. No hay más servicio porque no hay demanda, pero al haber menos servicio también hay menos demanda.

Los trenes a Villena puestos en marcha en 2018 supusieron un gran espaldarazo para el uso del ferrocarril

En el caso del corredor València-Alicante-Murcia, la oferta se ha reducido de diez trenes diarios por sentido a siete, incluyendo dos de los cinco trayectos Alicante-Villena y viceversa. La puesta en marcha de esos últimos trenes como obligación de servicio público, a finales de 2018, supuso un espaldarazo importantísimo para el uso del ferrocarril, tal y como ponen de manifiesto las cifras: aunque la tendencia venía siendo al alza, se pasó de 335.700 usuarios en 2018 a los citados 501.900 al año siguiente.

Los datos avalan de esa forma la demanda y, con ello, también la petición que vienen realizando desde Compromís para que se restituyan la totalidad de los servicios ferroviarios suprimidos en la Comunidad tras desatarse la pandemia. En el caso de la línea València-Alcoy solo se ha recuperado uno de los dos trenes por sentido eliminados hace justo ahora un año.