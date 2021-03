Operativo de Semana Santa: 232 denuncias, 10 fiestas ilegales y un macrobotellón

El primer día del operativo de Semana Santa, desplegado para garantizar que se cumplen las medidas de seguridad frente al Covid y frenar una cuarta ola, se ha cerrado con 232 denuncias, la mayoría por estar reunidos en grupos, consumir alcohol y no llevar mascarillas, así como se sancionaron a nueve establecimientos.

Este es el balance de la jornada del viernes, en el que un fin de semana más la Policía Local desplegó a las unidades de Seguridad Ciudadana, Fox, Goir y Barrios para evitar que los jóvenes se conviertan en vectores de contagio de Covid levantando 70 denuncias por consumo de alcohol.

La Unidad Fox intervino con grupos de personas sin mascarillas reunidos consumiendo alcohol de forma ilegal. Asimismo, tuvieron que disolver un macrobotellón que se había organizado en el parque de La Ereta con más de un centenar de personas desafiando al virus y poniéndose en riesgo y otro en la calle Juan de Garay con 7 denuncias.

Concretamente la Policía Local impuso 63 denuncias en el parque de La Ereta por consumo de alcohol en la vía pública. Ante la presencia de los agentes policiales, los jóvenes en el macrobotellón emprendieron la huida para evitar ser sancionados, logrando los agentes denunciar a la mayoría por estar en grupos y consumiendo sin mascarillas, así como se incautaron las bebidas y acompañaron a sus casas los menores de edad.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha señalado que “es una gran irresponsabilidad estos comportamientos y celebraciones de botellones que están prohibido y además porque estamos todavía en plena pandemia, para ganar la batalla del Covid tenemos que luchar por nuestras vidas, y debemos hacerlo esta Semana Santa protegiéndonos, cumpliendo las normas y las medidas de seguridad”, al tiempo que ha incidido en que “la Policía Local va a seguir trabajando con un amplio operativo para disolver botellones, fiestas y evitar reuniones en grupos”.

Junto al operativo especial policial para evitar los botellones se le sumaron las vigilancias de los grupos, localizando a un total de 87 personas incumpliendo esta medida que fueron denunciados por no guardar las distancia de seguridad en la vía pública y exceder el máximo de personas permitido. La Policía Local recuerda que en espacios de uso público no se pueden formar grupos de más de 4 personas, salvo que sean convivientes. Además también se levantaron 21 denuncias por no llevar mascarillas.

En el control de fiestas ilegales en domicilios, el servicio Nocturno y la unidad Fox de la Policía Local han atendido un total de 10 fiestas en viviendas durante toda noche generando ruido y molestias a los vecinos y quejas de particulares. Los agentes han intervenido para disolverlas y sancionarlas interponiendo también denuncias por reunión entre no convivientes desde las 23 a las 5 de la madrugada. Los agentes acudieron a los domicilios situados en la avenida de de Alcoy, calles Tomás López Torregrosa, García Andreu, Rafael Rodríguez Albert, Navas, Álvarez Sereix, avenida de Jijona, Alférez Díaz Sanchís y Poeta Vila y Blanco.

En estos dispositivos, anoche se denunciaron además a 13 personas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes y a 1 persona por miccionar en la vía pública. Además, el servicio nocturno patrullando por la ciudad interceptó a un total de 18 personas que estaban incumpliendo el toque de queda.

Asimismo la Policía anoche montó un control en la avenida de Denia para garantizar la restricción de la movilidad a partir de las 22 horas, en el que los agentes denunciaron a 2 personas por incumplir el toque de queda, y se instruyó un atestado por dar positivo en el test de drogas.

Durante la madrugada, a las 5 horas, la Unidad de Atestados de la Policía Local localizó a un conductor en la calle Catedrático Soler, que tras ser sometido a las pruebas de alcoholemia dio positivo por conducir bajo los efectos del alcohol, se le han instruido diligencias y fue denunciado así como también por saltarse el toque de queda.

Esta no fue la única actuación que tuvieron que llevar a cabo los efectivos de la Policía Local, ya que en materia de seguridad ciudadana, sobre las 22.45 horas, se colaboraba con la Policía Nacional, en una agresión entre varias personas, en la calle Federico Mayo. Así como pasadas las 23.00 horas, varias patrullas policiales auxiliaron a una mujer con enfermedad mental que deambulaba desnuda por la calle Salvador Allende, siendo traslada al Hospital de San Juan en ambulancia.