Ana Torres: «Hay incertidumbre con AstraZeneca pero creo que es peor no vacunarse»

Como miles de docentes de la provincia, Ana Torres, directora de un colegio público recibió hace unos días la primera dosis de AstraZeneca, cuya administración a menores de 60 años se ha paralizado.

¿Cómo cree que ha sentado la decisión?

Incertidumbre va a crear. Y mucha. Aunque no he podido comentarlo con los compañeros, hay muchos que no estarán muy tranquilos. Eso seguro. Pero yo considero que las virtudes de la vacuna son más que los riesgos que pueda ocasionar. Ahora la suspensión de la vacunación a menores de 60 años puede generar quizás diferentes sentimientos entre los vacunados.

Pero con los cambios de criterio parece que se ha creado confusión...

Es importante que la ciencia aclare cualquier duda que se pueda presentar a los ciudadanos. La vacunación debe ser ese escudo que nos haga vencedores frente a un virus siempre en pie de guerra. Confío realmente en la ciencia y en los profesionales médicos y que con la vacunas vamos a salir adelante.

¿Iría a vacunarse con la segunda dosis si cambia el criterio de nuevo?

Yo creo que sí. La gran mayoría de personal docente y no docente de los colegios acudió a vacunarse sin problema. Y casi sin efectos secundarios entre el profesorado. Aunque creo que si cambiaran de criterio y citaran ahora mismo para la segunda dosis, muchos no irían a vacunarse. Cuando volvamos a clase va a ser el tema de conversación, seguro.