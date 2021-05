El Consell pedirá al TSJ un toque de queda a partir de la 1 de la madrugada

El máximo órgano judicial de la Comunidad Valenciana autorizó a la Generalitat a mantener el toque de queda hasta el próximo lunes, 24 de mayo. Según ha concretado Puig, la petición se hará para 14 días más y el planteamiento es que el toque de queda comience más tarde que actual, que arranca a las doce de la noche, «lo que se trasladará también a la hostelería». Fuentes de la Generalitat Valenciana señalaron ayer que se estaría barajando mover el toque de queda a la una de la madrugada para que bares y restaurantes puedan cerrar a las doce y media de la noche y así trabajar casi con normalidad, pero aún no hay una decisión definitiva tomada. Puig afirmó que esta será la última prórroga que se solicite al TSJ para que en junio ya no haya toque de queda en la Comunidad Valenciana.

Aún sin pubs

Quienes de momento no podrán abrir sus puertas son los pubs. Puig señaló que la decisión de cerrar el ocio nocturno se tomó en el seno del Consejo Interterritorial, que agrupa al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, y que será en este mismo órgano donde se decida cuando se producirá su reapertura.

Tras el decaimiento del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, la Generalitat Valenciana necesita recurrir a la justicia para poder extender restricciones que conllevan una limitación de derechos constitucionales, como es el caso de la movilidad nocturna, la limitación de los grupos que se reúnen tanto en exteriores como en el interior de locales o de los aforos en lugares de culto. Aún no está claro si el Consell también va a pedir una prórroga para estas dos últimas medidas que en la actualidad también se aplican en la Comunidad Valenciana.

Fuentes de la Generalitat Valenciana explican que no lograr el aval del Tribunal Superior de Justicia no plantearía mayor complicación, puesto que el Consell tiene potestad para regular los horarios de apertura y cierre de la hostelería y del comercio. Si el órgano judicial no permite seguir con el toque de queda, siempre se puede adelantar la hora de cierre de bares y restaurantes y controlar que no haya botellones en las calles para evitar aglomeraciones de personas que puedan desembocar en un aumento de los contagios.

Aunque aún es pronto para saber si la apertura de las fronteras hace diez días está teniendo un impacto en la evolución de la pandemia, el presidente de la Generalitat apunta a que podría ser así, «ya que hay un ligero incremento en la incidencia acumulada a siete días ».

Con una incidencia de 29,58 caos por cada 100.000 habitantes, la valenciana es la autonomía española con menor incidencia de contagios y suma ya dos meses con la incidencia más baja de toda España. Es además la región de Europa que mejor se encuentra en cuanto a situación de la pandemia.

Bajo índice

Precisamente, estos bajos índices de transmisión del virus pueden dificultar que el Consell obtenga el aval del TSJ para mantener unas restricciones que limitan derechos fundamentales. En la apelación que se hizo para mantener las medidas más allá del 9 de mayo, la Conselleria de Sanidad alegó que todavía no hay inmunidad colectiva y que «abandonar todas las medidas no farmacológicas» nos llevaría a una «nueva onda epidémica y obligaría a medidas más drásticas para su contención». Sanidad pedía, por tanto, mantener estas medidas hasta vacunar a los más vulnerable al covid, «la población de más de 50 años» . Aunque sólo por quince días, el TSJ permitió prolongar las restricciones.

El tribunal valenciano, frente a otros homólogos que han rechazado peticiones similares en sus respectivas regiones, como el del País Vasco, defiende que «la restricción o limitación de libertades y derechos fundamental no es suspensión de los mismos». Consideran que es un «matiz de cardinal trascendencia», y es su sustento en el respaldo a los límites solicitados por el Consell. «Téngase en cuenta que no solo son 6 horas, sino que se localizan en la franja comprendida entre las 00:00 y las 6:00», concretan en el auto. Además, dicen, del «elenco de importantes excepciones» que añade el auto, similares a las que se contemplaban durante el estado de alarma.

Una desescalada lenta y sin cambios disruptivos

A comienzos de semana, el presidente de la Generalitat ya adelantó que no habría cambios disruptivos en las restricciones que aún se mantienen en la Comunidad Valenciana, de manera que a partir de la semana que viene no habrá una apertura total de la hostelería. El objetivo es ganar por lo menos un mes de plazo para que la vacunación avance todo lo rápido que se pueda, de manera que a comienzos de verano haya un porcentaje importante de población vacunada y se pueda afrontar la campaña turística desde otra perspectiva.

Actualmente, casi un 35% de la población en la Comunidad Valenciana está inmunizada con al menos una dosis de la vacuna frente al covid. Esta semana se ha comenzado a inmunizar a las personas del grupo de edad de entre 50 y 60 años. Está previsto que a mediados de junio se pueda comenzar con las personas entre 40 y 50 años. Sanidad mantiene su propósito de que a finales de verano se alcance al 70% de la población y por tanto se logre la inmunidad de rebaño.