Propietarios de suelo en Sangueta reclaman un proyecto icónico para los terrenos frente al mar

La Asociación de Propietarios del barrio de Sangueta urge la ordenación urbanística del barrio situado entre las avenidas de Dénia y Villajoyosa, en el acceso a Alicante por las playas, tal y como llevan años reclamando para poder desarrollar este ámbito, como ganaron en los tribunales. Un juzgado dio en diciembre un plazo de seis meses al Ayuntamiento, al que la asociación demandó (también a la Generalitat) para forzar la redacción de un plan especial. El equipo de gobierno expresó su voluntad de asumir el fallo pero finalmente presentó un recurso de apelación que entienden que está demorando la resolución. Los propietarios quieren entrevistarse con el alcalde, el popular Luis Barcala, para intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

«El Ayuntamiento (en la etapa del alcalde Luis Díaz Alperi) proyectó hacer en Sangueta el Palacio de Congresos. Luego dijeron que no, y ahora lo quieren ubicar en el Puerto. No se puede hacer nada en el barrio hasta que la zona no esté ordenada, y necesita algo emblemático. Vino un promotor de Murcia interesado pero fue al Ayuntamiento y no se pudo hacer nada al no existir ordenación», insisten. También reclaman servicios públicos municipales «de los que carece Sangueta y los barrios colindantes, y que el nuevo plan especial debería recoger en su redacción».

La demanda en el juzgado fue interpuesta por los propietarios de los terrenos, unos 5.000 metros cuadrados de suelo, y viviendas, casitas bajas en situación precaria que cuesta derribar cada una de ellas 11.000 euros, «generándonos gasto», lamentan. «Estamos cada dos por tres desratizando (también están llenas de gatos), pagando jardinero, limpiando...pensamos que quieren expropiar la zona», señalan.

Los propietarios también reclaman la necesidad de cubrir el colector por las molestias de olores y mosquitos. Asimismo, denuncian un problema con una colonia de ratas que han llegado a entrar en las viviendas así como la falta de alumbrado y asfaltado en la zona, así como la necesidad de un mejor acceso al barrio y la solicitud del cambio de la parada del autobús de la línea 2 hasta donde se encuentra la parada de los buses 21 y 22. Otra queja es la existencia de conducciones de agua potable de fibrocemento en el barrio, señalan.

Según recuerdan desde la asociación de propietarios, las fuerzas políticas en el Ayuntamiento apoyaron el pasado mandato la recuperación de la zona. «Se comprometieron a resolverlo pero pasaron los 4 años del tripartito y del PSOE, y no se hizo nada. Ahora van dos más del PP y también está por resolver y no vemos soluciones». «Llevamos desde el año 1987 sin un plan de ordenación urbana, hemos tenido que recurrir a los tribunales, hemos ganado pero el Ayuntamiento ha puesto un recurso de apelación. Queremos un plan de desarrollo. El Ayuntamiento tiene previsto hacer un concurso de ideas pero la zona es nuestra, no podemos edificar en nuestras propiedades y esperamos que cuenten con nosotros». Otra propuesta es un aparcamiento, escaso en la zona, que de momento tampoco se ha podido llevar a cabo.

Consultado sobre el estado del recurso interpuesto contra el fallo judicial en favor de los vecinos que exigen un plan parcial, el Ayuntamiento emplazó a este diario a una próxima respuesta.