¿Se imaginan prohibir el uso de las playas alicantinas a manchegos y Madrileños?

Se imaginan que Ximo Puig o Carlos Mazón plantearan que manchegos o madrileños dejaran de venir a nuestras playas porque, sencillamente, no caben debido a que el cambio climático ha acelerado el carácter regresivo de los arenales y ya solo hay sitio para la sombrilla de los alicantinos? Sí, les caería la del pulpo y con razón. Seguro que lo más bonito que nos dirían por ahí es que somos soberbios, insolidarios, prepotentes e, incluso, unos indocumentados porque lo del aumento del nivel del mar, en este caso el Mediterráneo, no está tan claro. Pues algo parecido es lo que nos está pasando en los últimos meses, bueno, mejor dicho, desde hace ya unos años, con el agua que utilizamos en nuestro día a día en una provincia que ve amenazado su futuro social y económico por un Ministerio, el de Transición Ecológica, empeñado en reducir el trasvase de agua del Tajo a la mínima expresión. Todo ello haciendo muy poco honor a su nombre al escoger la solución menos ecológica del planeta, la desalación del agua del mar como casi única fuente de suministro. ¿Y por qué no es ecológica? Pues porque para desalar el agua del mar (voy a tratar de no abrumarles con cifras que para muchos son complicadas incluso de imaginar) se necesita quintuplicar el consumo eléctrico. Es decir, el uso de una energía eléctrica que ni la provincia ni España tienen, por mucho que la vicepresidenta, Teresa Ribera intente vendernos que la solución está en la fotovoltaica, es decir, que el sol que permite las cosechas, también nos facilite producir agua desalada. Ojalá fuera así, pero no estamos preparados.