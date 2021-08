Los hosteleros arremeten contra Puig por el comité de expertos frente al covid: "Ni está constituido ni hay actas de las reuniones"

Nueva vuelta de tuerca en el enfrentamiento entre los representantes de la hostelería con el Consell a raíz de las restricciones al sector con motivo de la pandemia de covid. Los representantes de Alroa, CEOH y ARA han cargado esta mañana contra el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la "falta de oficialidad" del comité de expertos que asesora a la Generalitat a la hora de tomar las medidas de contención frente al coronavirus. "Los expertos son un grupo de amigos de Puig, que se reúne con el presidente sin que se formalice ningún documento. El comité no está ni constituido ni hay actas públicas de esas reuniones", ha asegurado el portavoz de CEOH, Lalo Díez, basándose en una respuesta oficial del Consell. Entre los expertos que se reúnen periódicamente con Puig destacan, entre otros, los alicantinos Ildefonso Hernández, Aurelia Bustos y Nuria Oliver.

El documento al que han hecho referencia en la comparecencia pública, firmado por la directora del Gabinete de Presidencia, se explica que "nunca se ha oficializado la constitución de un comité de expertos". Y se añade: "Dada su naturaleza no oficial, sus reuniones no generan ningún tipo de documento administrativo. Es además un conjunto de expertos variable, al que en ocasiones se pueden incorporar nuevas personas en función de las cuestiones de cada momento". El texto finaliza: "Todas las decisiones administrativas relacionadas con los diversos aspectos de la pandemia se adoptan en los órganos competentes, en particular las actuaciones sanitarias se toman en el ámbito de la Conselleria de Sanidad, informadas por los técnicos del citado departamento". La rueda de prensa se ha celebrado en las dependencias del Patronato municipal de Turismo, dependiente del Ayuntamiento de Alicante.

Esta respuesta de Presidencia a una pregunta oficial de la Coordinadora de Ocio y Hostelería (CEOH) no ha hecho más que aumentar el enfado del sector frente al Consell, que en la actualidad mantiene restricciones a la hostelería como aforos y horarios. "Han mentido. En realidad, el consejo de expertos no existe. Los expertos son un grupo de amigos de Puig. Nunca se ha formalizado el comité, no hay actas y los experto varían según las reuniones", ha señalado Díez, quien ha pedido a los expertos que no se vuelvan a reunir con el Consell si no existe "luz y taquígrafos".

Las asociaciones siguen adelante con la idea de interponer demandas por unas restricciones que consideran abusivas frente al sector de la hostelería, según han señalado. "Conocer la inexistencia oficial del comité no hace más que reforzar nuestra idea", según el portavoz de Alroa, Javier Galdeano, quien ha insistido en que el "comité de expertos no existe, las medidas se deben tomar porque a alguno le apetecen". "No están explicando los criterios técnicos para, por ejemplo, implantar ahora el toque de queda en algunos municipios (como Alicante) y no en otros (como Elche)", ha añadido Galdeano, quien considera que la Generalitat "ha engañado al sector y al resto de los ciudadanos". Tanto Alroa como ARA, que también solicitaron información sobre el comité al Consell, se planten acudir al Síndic ante la falta de respuesta oficial.

Por último, el presidente de ARA, César Anca, ha lamentado que "por fin se ha destapado qué hay detrás" de las restricciones. "Se toman decisiones sin tener en cuenta a expertos que formen parte de comités constituidos. Puig y Barceló son los responsables. Cualquier ciudadano les tiene que pedir que se vayan. Cuando hay un mentiroso se tiene que ir".

Respuesta de la Generalitat

Tras la rueda de prensa del Consell, desde Presidencia defienden a los expertos con lo que periódicamente se reúne Puig antes de tomar decisiones frente a la pandemia. "El grupo de expertos se ha reunido cuarenta veces desde que comenzó la pandemia, casi una vez cada quince días. De cada reunión se han distribuido imágenes, fotos y nota con los asistentes. Más transparencia no puede haber. Los expertos cambian de una reunión a otra porque se ajustan a los asuntos a tratar, si son más epidemiológicos o económicos, por ejemplo. Las medidas que se tomen no es no sean arbitrarias, es que han contado siempre con el aval del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV)".

Entre los expertos que se reúnen con Puig destacan, entre otros, Aurelia Bustos, oncóloga, y experta en la aplicación de los métodos de la inteligencia artificial a la lucha contra el cáncer; Adela Cortina Orts, catedrática de Ética de la Universitat de València; Ramón Limón, subdirector general de Evaluación de la Gestión Asistencial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana; Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante; Pilar Mateo Herrero, doctora en Químicas y especialista internacional en el control de vectores que transmiten enfermedades endémicas; Ricard Meneu, vicepresidente de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud (IISS); Anastasio Montero, cirujano cardíaco y director del Área Clínica de las enfermedades cardiovasculares en el Hospital La Fe de Valencia; David Navarro, catedrático de Microbiología de la Universitat de València y jefe del Servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Clínico de València; Nuria Oliver, comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Estrategia Valenciana para la Inteligencia Artificial y especialista en Big Data; Salvador Peiró, director del área de investigación de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria Biomédica (FISABIO) de la Generalitat Valenciana; Francisco Pérez, director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE); Xavier Querol, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC y premio Jaume I; Joan Romero, catedrático de Geografía Humana en la Universitat de València y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, Rafael Tabarés, catedrático de Psiquiatría de la Universitat de València, y Hermelinda Vanaclocha, subdirectora General de Epidemiología en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, entre otros.